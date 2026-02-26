Зникнення українця Ігоря Комарова на Балі: у МЗС прокоментували резонансний інцидент

Комаров із дівчиною

У МЗС прокоментували інцидент зникненням на Балі синів двох дніпровських бізнесменів — Ігоря Комарова та Єрмака Петровського. Польство України в Індонезії не отримувало звернень через ймовірне викрадення чоловіків.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ у відповідь на запит «УП.Життя».

Посольство не отримувало запитів

Як повідомили у МЗС, коли у соцмережах почала активно поширюватися непідтверджена інформація про нібито викрадення на острові Балі двох громадян України, до посольства ніхто не звертався.

«Посольство України в Індонезії не отримувало жодних запитів чи звернень з цього приводу від родичів, правоохоронних органів чи інших установ державної влади країни», — зазначили у відомстві.

Ситуація набула резонансу у ЗМІ, тож дипломати відправили запити до місцевих інституцій. Зокрема, адвокатом одного з можливих постраждалих розповів, що його клієнт залишив територію Індонезії. Що ж до другого чоловіка — інформацію від його рідних чи представників не надходила.

«Офіційне підтвердження згаданого інциденту від місцевих компетентних органів до установи також не надходило. Посольство направило окремий запит до МЗС країни перебування з метою отримання додаткових деталей. Справа перебуває на контролі», — додали в МЗС.

Що відомо про «викрадення» Ігоря Комарова на Балі

Українця Ігоря Комарова на острові Балі розшукують після того, як він, ймовірно, зник під час відпочинку. У Мережі з’явилося відео, де чоловік стверджує, що його побили та утримують, вимагаючи викуп у 10 мільйонів доларів США. Поліція Індонезії отримала заяву про зникнення 15 лютого, вилучила особисті речі чоловіка та перевіряє правдивість відеозаписів. Люди активно обговорюють обставини справи, а частина користувачів висловлює сумніви щодо достовірності публікацій. Йдеться про можливе інсценування для привернення уваги.