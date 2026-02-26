ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
81
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 27 лютого

Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 27 лютого?

Місяць розповідає

Нинішній день астрологи називають енергетичним піком місячного циклу, коли будь-яка наша дія наповнена потужною силою, що дає змогу розв’язати найважливіші й найсерйозніші завдання. Якщо не знайти способу «приборкати» цей потік, він може зі творчого перетворитися на руйнівний, що закінчиться не найкращим чином — як для самої людини, так і для світу загалом.

Місяць рекомендує

Проєкти, за реалізацію яких ми візьмемося в цей час, обов’язково потрібно довести до кінця, інакше вони стануть баластом і не дадуть іти вперед — до поставленої нами мети. У будь-якій життєвій сфері необхідно дотримуватися відчуття міри: так, у діловій не варто бути бездіяльними, але й надто перенапружуватися теж не слід.

Місяць застерігає

Не можна сумніватися у власних силах: у такому разі будь-яка — навіть звична і незначна — справа приречена на невдачу. Також не можна зменшувати взятий від самого початку темп і сумніватися у сприятливому результаті своєї роботи.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
81
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie