День ангела 25 лютого: кого та як вітати з іменинами

Хто святкує день ангела 25 лютого

25 лютого 2026 року привітайте з іменинами Антона, Євгена, Олександра, Тараса, Федора.

Антон — латинське походження, означає «вступати в бій». В дитинстві мовчазний, відданий друг. В дорослому віці стає відповідальним.

Євген — давньогрецьке ім’я, перекладається як «благородний». В дитинстві добродушний, мрійливий. В дорослому віці стає вірним.

Олександр — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «захисник». В дитинстві практичний, наполегливий. В дорослому віці стає творчим.

Тарас — давньогрецьке походження, означає «бунтівник». В дитинстві спокійний, тихий. В дорослому віці стає невпевненим у собі.

Федір — давньогрецьке ім’я, перекладається як «подарунок Бога». В дитинстві щирий, енергійний. В дорослому віці стає амбітним.

День ангела 25 лютого — душевні привітання в прозі

День ангела 25 лютого — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди оберігав тебе, наповнював серце світлом і добробутом, а кожен день приносив лише радість, гармонію та нові щасливі миті.

З днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди веде тебе вірним шляхом, оберігає від негараздів і дарує сили для здійснення найсміливіших мрій. Бажаю здоров’я, тепла й душевного спокою.

Вітаю з іменинами! Хай ангел завжди буде поруч, підказуючи правильні рішення, надихаючи на добрі вчинки та наповнюючи твоє життя світлом і радістю. Нехай серце відчуває мир і гармонію щодня.

З днем ангела! Бажаю, щоб твоє життя було сповнене теплом, щирими посмішками та щастям. Нехай ангел оберігає від усіх негараздів і веде до світлих та радісних миттєвостей.

Вітаю з іменинами! Нехай твій ангел завжди охороняє твої кроки, наповнює дім миром, серце любов’ю, а душу — спокоєм. Бажаю здійснення мрій, добробуту й щирої радості в кожному дні.