Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
192
Час на прочитання
1 хв

У Британії відреагували на заяви РФ про «передачу ядерної зброї» Україні

Британська сторона наголосила, що подібні твердження не мають нічого спільного з реальністю та є частиною інформаційної маніпуляції з боку Кремля.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Прапор Великої Британії

Прапор Великої Британії / © pixabay.com

У Великій Британії відповіли на звинувачення з боку РФ про начебто підготовку до передачі Україні ядерної зброї, назвавши такі заяви неправдивими.

Про це повідомляє Sky News.

Речник премʼєр-міністра Великої Британії Кіра Стармера заявив, що поширення фейків про ядерні бомби є «очевидною спробою Путіна відвернути увагу від його жахливих дій в Україні». За його словами, ці звинувачення не відповідають дійсності.

«Ви чули слова прем’єра сьогодні вранці, коли він відзначив неймовірну стійкість українців… Ми й надалі докладатимемо зусиль для досягнення справедливого та тривалого миру», — зазначив чиновник.

Раніше повідомлялося, що Росія планує донести до США інформацію про ймовірну появу в України ядерної зброї.

Ми раніше інформували, що російська розвідка вигадала начебто підготовку Великої Британії та Франції до передавання Україні ядерних компонентів.

