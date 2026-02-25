ТСН в социальных сетях

Украина
82
1 мин

В Британии отреагировали на заявления РФ о «передаче ядерного оружия» Украине

Британская сторона подчеркнула, что подобные утверждения не имеют ничего общего с реальностью и являются частью информационной манипуляции со стороны Кремля.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Флаг Великобритании

Флаг Великобритании / © pixabay.com

В Великобритании ответили на обвинения со стороны РФ о вроде бы подготовке к передаче Украине ядерного оружия, назвав такие заявления ложными.

Об этом сообщает Sky News.

Представитель премьер-министра Великобритании Кира Стармера заявил, что распространение фейков о ядерных бомбах является «очевидной попыткой Путина отвлечь внимание от его ужасных действий в Украине». По его словам, эти обвинения не соответствуют действительности.

«Вы слышали слова премьера сегодня утром, когда он отметил невероятную устойчивость украинцев… Мы будем и дальше прилагать усилия для достижения справедливого и длительного мира», — отметил чиновник.

Ранее сообщалось, что Россия планирует донести до США информацию о вероятном появлении у Украины ядерного оружия.

Мы ранее информировали, что российская разведка придумала вроде бы подготовку Великобритании и Франции к передаче Украине ядерных компонентов.

82
