В Британии отреагировали на заявления РФ о «передаче ядерного оружия» Украине

В Великобритании ответили на обвинения со стороны РФ о вроде бы подготовке к передаче Украине ядерного оружия, назвав такие заявления ложными.

Об этом сообщает Sky News.

Представитель премьер-министра Великобритании Кира Стармера заявил, что распространение фейков о ядерных бомбах является «очевидной попыткой Путина отвлечь внимание от его ужасных действий в Украине». По его словам, эти обвинения не соответствуют действительности.

«Вы слышали слова премьера сегодня утром, когда он отметил невероятную устойчивость украинцев… Мы будем и дальше прилагать усилия для достижения справедливого и длительного мира», — отметил чиновник.

Ранее сообщалось, что Россия планирует донести до США информацию о вероятном появлении у Украины ядерного оружия.

Мы ранее информировали, что российская разведка придумала вроде бы подготовку Великобритании и Франции к передаче Украине ядерных компонентов.