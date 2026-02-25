- Дата публикации
Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 25 февраля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока.
БпЛА в Харьковской области, вблизи н.п. Малиновка, курсом на Харьков.
БпЛА на Харьковщине мимо н.п.Коломак в направлении Полтавщины.
Кроме того, мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других регионах страны.
Ранее сообщалось, что Папа Римский Лев XIV выступил с призывом к миру после того, как Россия совершила массированную ночную атаку на Украину, применив сотни беспилотников и ракеты.
Мы ранее информировали, что в результате массированной ракетно-дроновой атаки российской террористической армии в Киевской области пострадали 17 человек, среди них четверо детей. Один человек в Фастовском районе погиб.