Чем сбивают российские беспилотники: в Воздушных силах назвали приоритеты ПВО

Игнат назвал главное оружие для сбивания дронов / © ТСН

Главным вызовом для противовоздушной обороны Украины остаются российские ударные и разведывательные беспилотники, которые оккупанты каждую ночь запускают сотнями. Однако украинские защитники нашли эффективный способ борьбы с ними, масштабируя использование инновационных дронов-перехватчиков.

Об этом рассказал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона «Единые новости».

Угроза не только от «Шахедов»

По словам спикера, оккупанты ежедневно атакуют нашу территорию огромным количеством беспилотников, которые являются основной проблемой на сегодняшний день. При этом речь идет не только о привычных ударных «Шахедах», но и о дронах других типов, в частности «Герберы» и «Италмасы», также выполняющих ударную функцию.

Эти аппараты улетают на украинские города сотнями, истощая систему ПВО и создавая постоянную угрозу. В то же время украинские военные активно масштабируют использование новейших средств для их ущерба, что уже дает ощутимые результаты.

Эшелонированные ПВО и дроны-перехватчики

Сегодня направление применения отечественных беспилотников-перехватчиков очень активно развивается. По статистике Воздушных сил каждый третий вражеский дрон сбивается именно таким методом. Однако, несмотря на эффективность перехватчиков, полагаться только на них нельзя.

«Но вместе с тем мы должны рассчитывать на все средства: пилотируемую авиацию, зенитные управляемые ракеты, особенно если они не так много стоят», — подчеркнул Юрий Игнат.

Он добавил, что защита украинского неба должна быть комплексной и включать в себя системы малого ПВО и мобильные огневые группы. А главными приоритетами на сегодняшний день являются эшелонированная оборона, масштабирование производства перехватчиков и совершенствование авиационной компоненты, которая сможет работать более рационально.

