Чим збивають російські безпілотники: у Повітряних силах назвали пріоритети ППО

Ігнат назвав головну зброю для збивання дронів / © ТСН

Головним викликом для протиповітряної оборони України залишаються російські ударні та розвідувальні безпілотники, які окупанти щоночі запускають сотнями. Проте українські захисники знайшли ефективний спосіб боротьби з ними, масштабуючи використання інноваційних дронів-перехоплювачів.

Про це розповів начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону «Єдині новини».

Загроза не лише від «Шахедів»

За словами речника, окупанти щодня атакують нашу територію величезною кількістю безпілотників, які є основною проблемою на сьогодні. При цьому йдеться не лише про звичні ударні «Шахеди», але й про дрони інших типів, зокрема «Гербери» та «Італмаси», які також виконують ударну функцію.

Ці апарати летять на українські міста сотнями, виснажуючи систему ППО та створюючи постійну загрозу. Водночас українські військові активно масштабують використання новітніх засобів для їхнього збиття, що вже дає відчутні результати.

Ешелонована ППО та дрони-перехоплювачі

Сьогодні напрямок застосування вітчизняних безпілотників-перехоплювачів дуже активно розвивається. За статистикою Повітряних сил, кожен третій ворожий дрон збивається саме таким методом. Проте, попри ефективність перехоплювачів, покладатися лише на них не можна.

«Але разом з тим ми мусимо розраховувати на усі засоби: пілотовану авіацію, зенітні керовані ракети, особливо якщо вони не так багато коштують», — наголосив Юрій Ігнат.

Він додав, що захист українського неба має бути комплексним і включати системи малого ППО та мобільні вогневі групи. А головними пріоритетами на сьогодні є ешелонована оборона, масштабування виробництва перехоплювачів та вдосконалення авіаційної компоненти, яка зможе працювати раціональніше.

