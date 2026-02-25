Зеленський розповів, про якого президента України мріють у Кремлі

Володимир Зеленський / © Getty Images

Президент України заявив, що очікування Росії щодо можливого проросійського лідера в Україні не відповідають реальності та не враховують позицію суспільства.

Про це повідомляє ARD.

За словами глави держави, у Москві продовжують припускати, що за певних внутрішніх змін в Україні до влади може прийти політик, орієнтований на РФ. Водночас такі розрахунки, на його переконання, є спрощеними та не відображають справжніх настроїв у країні.

Зеленський наголосив, що подібна логіка ґрунтується на хибному розумінні української політичної системи та цінностей, які нині підтримує держава. Він підкреслив, що навіть за умов внутрішніх викликів це не означає зміни стратегічного курсу країни.

Президент також дав зрозуміти, що сценарій, на який, імовірно, розраховують у Росії, є малоймовірним. Окремо він зауважив, що в РФ можуть зберігати бажання змінити українське керівництво, однак сумнівається у реалістичності таких очікувань.

«Вони не втрачають бажання, на мій погляд (прибрати мене — ред.). З того, що ми розуміємо. Хоча, звідки така впевненість, що якщо мене не буде, то прийде людина, яка буде проросійська. Можна по-різному говорити, можуть бути різні виклики всередині держави, але хто сказав, що (президентом — ред.) буде людина, яка буде цілувати в одне місце Путіна? Навряд чи», — зазначив Володимир Зеленський.

