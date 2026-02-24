У Раді розробляють закон про повоєнні вибори: що він передбачає і коли буде готовий

Коли будуть вибори в Україні / © ТСН.ua

Вибори в Україні можна провести лише у разі виконання двох основних вимог: щоб вони були демократичними та безпечними.

Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук на зустрічі YES.

Які головні питання виникають у підготовці до виборів — голосування військових і українців за кордоном

«Тому що без цих двох показників говорити про вибори неможливо. Україна — не Росія, і нам не треба вибори такі, як проводяться в Російській Федерації. Тому для нас дуже важливо зробити все, щоб ці вибори були визнані міжнародними партнерами як такі, що відповідають найвищим стандартам демократії. Але забезпечуючи безпеку всіх, хто бере у них участь», — заявив спікер ВР.

За його словами, є ціла низка питань, які треба вирішити при підготовці до цих виборів. Насамперед, це безпека громадян України, які будуть брати участь у цих виборах, забезпечення права голосувати і бути обраним для захисників і захисниць, які «ціною власного життя і здоров’я боронять незалежність України».

Крім того, треба вирішити питання, як мають голосувати 8 мільйонів українців, які перебувають за кордоном.

Куди поїдуть іноземні спостерігачі

Ще один важливий момент, на який звернув увагу Стефанчук — питання залучення іноземних спостерігачів.

«Щоб не було так, що у західній Україні спостерігачів буде багато, а в Харкові, в Одесі, в Херсоні, в інших містах їх не буде. Тому що це не буде демократичними виборами», — заявив голова ВР.

Що відомо про новий закон про вибори

Стефанчук запевнив, що український парламент сьогодні «чітко розробляє відповідну законодавчу матрицю» для проведення повоєнних виборів.

«У нас створена група, яка напрацьовує законодавство про так звані повоєнні вибори. Я думаю, що найбільшим часом ми представимо результати цього проєкту закону. Тому що над ним працюють не тільки депутати. Ми зробили максимально великий і широкий майданчик для обговорення всіх питань, залучивши туди максимально громадськість, фахових експертів, представників центральної виборчої комісії з тим, щоб вибори, які неодмінно в Україні відбудуться, відповідали всім стандартам», — заявив спікер Ради.

Уже після напрацювання цього законопроєкту Україна дасть відповідь, коли повинні бути вибори.

Де взяти гроші на вибори

У коментарі журналістці Новини.LIVE Стефанчук додав, що вартість можливих виборів визначатиме ЦВК, а питання фінансування, зокрема за підтримки міжнародних партнерів, стане предметом окремих переговорів.

