ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
304
Час на прочитання
1 хв

Зеленський назвав найскладніше питання для України під час переговорів

Президент України наголосив, що ключові обговорення на мирних переговорах стосуються територіальних питань і відновлення Запорізької АЕС.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Зеленський назвав найскладніше питання для України під час переговорів

Зеленський про переговори / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський прокоментував перебіг мирних переговорів та назвав найскладнішу тему обговорень для України.

Про це він говорив під час конференції за підсумками саміту «Україна — країни Північної Європи та Балтії».

За словами президента, ключові питання стосуються територій України.

«Переважно все навколо цього, навіть атомна електростанція, це також стосується територій», — зазначив він.

Зеленський підкреслив, що для України ці питання не зводяться лише до фінансів.

«Давайте чесно, не про гроші. АЕС — це про принципи, а також про нашу землю», — додав він.

Зеленський уточнив, що станція буде відновлена за кілька років і потребує значних інвестицій через руйнування, але для України ключовими є саме принципові питання та захист території.

Питання територій і ЗАЕС: що відомо про процес переговорів

Нагадаємо, стосовно питання територій та контролю над ЗАЕС і того, що воно залишається непогодженим у чинному мирному процесі між Україною, США та Росією, йшлося і раніше.

Відомо, що Україна, США та Росія готуються до нового раунду переговорів у тристоронньому форматі. Під час зустрічі планується обговорення управління окупованою Запорізькою АЕС.

Раніше голова МЗС Андрій Сибіга зазначав, що український лідер Володимир Зеленський готовий провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.

Також раніше йшлося про просування Москвою ідеї поділу ЗАЕС.

Дата публікації
Кількість переглядів
304
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie