Зеленський назвав найскладніше питання для України під час переговорів
Президент України наголосив, що ключові обговорення на мирних переговорах стосуються територіальних питань і відновлення Запорізької АЕС.
Президент України Володимир Зеленський прокоментував перебіг мирних переговорів та назвав найскладнішу тему обговорень для України.
Про це він говорив під час конференції за підсумками саміту «Україна — країни Північної Європи та Балтії».
За словами президента, ключові питання стосуються територій України.
«Переважно все навколо цього, навіть атомна електростанція, це також стосується територій», — зазначив він.
Зеленський підкреслив, що для України ці питання не зводяться лише до фінансів.
«Давайте чесно, не про гроші. АЕС — це про принципи, а також про нашу землю», — додав він.
Зеленський уточнив, що станція буде відновлена за кілька років і потребує значних інвестицій через руйнування, але для України ключовими є саме принципові питання та захист території.
Питання територій і ЗАЕС: що відомо про процес переговорів
Нагадаємо, стосовно питання територій та контролю над ЗАЕС і того, що воно залишається непогодженим у чинному мирному процесі між Україною, США та Росією, йшлося і раніше.
Відомо, що Україна, США та Росія готуються до нового раунду переговорів у тристоронньому форматі. Під час зустрічі планується обговорення управління окупованою Запорізькою АЕС.
Раніше голова МЗС Андрій Сибіга зазначав, що український лідер Володимир Зеленський готовий провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.
Також раніше йшлося про просування Москвою ідеї поділу ЗАЕС.