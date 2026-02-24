Зеленський назвав найскладніше питання для України під час переговорів

Зеленський про переговори / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський прокоментував перебіг мирних переговорів та назвав найскладнішу тему обговорень для України.

Про це він говорив під час конференції за підсумками саміту «Україна — країни Північної Європи та Балтії».

За словами президента, ключові питання стосуються територій України.

«Переважно все навколо цього, навіть атомна електростанція, це також стосується територій», — зазначив він.

Зеленський підкреслив, що для України ці питання не зводяться лише до фінансів.

«Давайте чесно, не про гроші. АЕС — це про принципи, а також про нашу землю», — додав він.

Зеленський уточнив, що станція буде відновлена за кілька років і потребує значних інвестицій через руйнування, але для України ключовими є саме принципові питання та захист території.

Питання територій і ЗАЕС: що відомо про процес переговорів

Нагадаємо, стосовно питання територій та контролю над ЗАЕС і того, що воно залишається непогодженим у чинному мирному процесі між Україною, США та Росією, йшлося і раніше.

Відомо, що Україна, США та Росія готуються до нового раунду переговорів у тристоронньому форматі. Під час зустрічі планується обговорення управління окупованою Запорізькою АЕС.

Раніше голова МЗС Андрій Сибіга зазначав, що український лідер Володимир Зеленський готовий провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.

Також раніше йшлося про просування Москвою ідеї поділу ЗАЕС.