Війна в Україні змінює армію США: до чого тепер готують американських солдатів

Американські військові вивчають досвід ЗСУ / © Associated Press

Реклама

Армія США кардинально змінює підходи до підготовки своїх військових через війну в Україні. Американських солдатів, які десятиліттями воювали за умов повного контролю в небі, тепер вчать виживати під постійною загрозою ворожих безпілотників.

Про це пише Business Insider.

Як змінилася війна в повітрі

Під час конфліктів в Іраку та Афганістані США мали абсолютну перевагу в повітрі, що дозволяло військовим пересуватися з мінімальним страхом перед ворожою авіацією. Однак війна в Україні довела західним союзникам, що в майбутніх конфліктах розраховувати на такий контроль неба більше не варто.

Реклама

Ні Росія, ні Україна не змогли забезпечити собі тривалу перевагу в повітрі завдяки потужним арсеналам ППО. Це призвело до виснажливої війни, де домінують артилерія і дрони. Керівниця нового курсу армії США з поглибленого вивчення безпілотників пані майор Рейчел Мартін наголошує, що тепер кожного солдата вчать бути максимально підозрілим до всього, що літає.

«Коли вони чують звук безпілотника, то негайно ховаються до укриття, забігають до будинку або ховаються в бункері і навіть не чекають, щоб з’ясувати, свій він чи чужий. Вони просто припускають, що він там, щоб завдати їм шкоди», — пояснює пані майор Мартін нову психологію виживання на полі бою на прикладі українців.

Досвід американських ветеранів

Американські ветерани, які воювали в Україні у складі Інтернаціонального легіону, підтверджують колосальну різницю порівняно з попередніми війнами США. Ветеран Іраку Карл Ларсон зазначає, що постійна присутність дронів знищує моральний дух, адже бійці годинами не можуть вийти з бункерів удень, що паралізує бойові дії та спричиняє величезний стрес.

Інший американський доброволець на позивний «Джекі» пригадує, що в Афганістані чи Іраку можна було відійти на пів кілометра від лінії зіткнення і спокійно влаштувати барбекю. Натомість під час боїв за Бахмут безпечних місць просто не існувало: через сотні дронів у повітрі військові не могли навіть перезарядити зброю чи відпочити, адже будь-який рух одразу фіксувався ворогом. Саме тому нова доктрина США вчить солдатів, що «мобільність — це виживання», і рухатися треба ще до того, як тебе помітять.

Реклама

Під ЗСУ перебудовують ще 5 армій Європи

Досвід війни в Україні змушує змінюватися не лише США, а й європейських союзників. П’ять найпотужніших армій країн Європи, а саме Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Великої Британії, об’єднуються для створення спільних автономних безпілотників у межах ініціативи LEAP. Програма має стати дешевшою альтернативою дорогим системам ППО, яка врахує успішні українські кейси.

Міністри оборони цих держав планують суттєво збільшити виробничі потужності європейської оборонної промисловості. Мета нової програми — розробка і масова закупівля недорогих засобів ураження та автономних платформ, здатних діяти й ухвалювати рішення на полі бою самостійно.