Україна пропонує ЄС спільно розробляти зброю проти російської балістики

Міністр оборони України Михайло Федоров

Україна закликає європейських партнерів терміново наростити виробництво засобів протидії балістичним ракетам та пропонує започаткувати спільні оборонні проєкти у цій сфері.

Про це повідомляє Міноборони.

Спільне виробництво та власні розробки

Під час відеоконференції з представниками групи E5 міністр оборони Михайло Федоров наголосив, що нинішні європейські обсяги виробництва систем протиракетної оборони залишаються критично низькими. Тому Київ пропонує об’єднати зусилля для створення нових рішень проти російської балістики. Водночас очільник оборонного відомства зазначив, що наша держава вже активно реалізує власні ініціативи та розробки у цій сфері.

Окрему увагу під час переговорів приділили необхідності швидкого та гнучкого використання кредиту ЄС на оборону. За словами міністра, ці кошти мають максимально ефективно працювати на успішне завершення війни.

Ракети Patriot та економічний тиск на РФ

Також учасники зустрічі обговорили продовження фінансування програми PURL, яка є головним механізмом постачання ракет PAC-3 для комплексів Patriot. Федоров подякував Німеччині за оперативні рішення щодо додаткових постачань, зазначивши, що Україна вже почала отримувати ці боєприпаси в межах домовленостей формату «Рамштайн».

«Швидка реалізація домовленостей протягом годин — це приклад того, як ми маємо працювати», — підкреслив Михайло Федоров.

Окрім військової підтримки, Київ готує нові пропозиції щодо посилення економічного тиску на Росію. Зокрема, йдеться про розробку асиметричних заходів проти тіньового флоту країни-агресорки, для реалізації яких Україна розраховує на лідерство європейських партнерів.

Нагадаємо, у Німеччині розпочало роботу перше німецько-українське спільне підприємство, яке виробляє дрони для ЗСУ. Уже виготовлено перший ударний дрон, а до кінця року планується передати Україні 10 тисяч таких БпЛА.