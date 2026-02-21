Украина предлагает ЕС совместно разрабатывать оружие против российской баллистики

Министр обороны Украины Михаил Федоров

Украина призывает европейских партнеров срочно нарастить производство средств противодействия баллистическим ракетам и предлагает начать совместные оборонные проекты в этой сфере.

Об этом сообщает Минобороны.

Совместное производство и собственные разработки

В ходе видеоконференции с представителями группы E5 министр обороны Михаил Федоров подчеркнул, что нынешние европейские объемы производства систем противоракетной обороны остаются критически низкими. Поэтому Киев предлагает объединить усилия по созданию новых решений против российской баллистики. В то же время, глава оборонного ведомства отметил, что наше государство уже активно реализует собственные инициативы и разработки в этой сфере.

Отдельное внимание в ходе переговоров было уделено необходимости быстрого и гибкого использования кредита ЕС на оборону. По словам министра, эти средства должны максимально эффективно работать на успешное завершение войны.

Ракеты Patriot и экономическое давление на РФ

Также участники встречи обсудили продолжение финансирования программы PURL, являющейся главным механизмом поставки ракет PAC-3 для комплексов Patriot. Федоров поблагодарил Германию за оперативные решения по дополнительным поставкам, отметив, что Украина уже начала получать эти боеприпасы в рамках договоренностей формата Рамштайн.

«Быстрая реализация договоренностей в течение часов — это пример того, как мы должны работать», — подчеркнул Михаил Федоров.

Кроме военной поддержки Киев готовит новые предложения по усилению экономического давления на Россию. В частности, речь идет о разработке асимметричных мер против теневого флота страны-агрессорки, для реализации которых Украина рассчитывает на лидерство европейских партнеров.

Напомним, в Германии начало работу первое немецко-украинское совместное предприятие , производящее дроны для ВСУ. Уже сделан первый ударный дрон, а к концу года планируется передать Украине 10 тысяч таких БпЛА.