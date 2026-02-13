Германия впервые в истории будет производить украинские дроны

Скрин с видео / © скрин с видео

В Германии начало работу первое немецко-украинское совместное предприятие, которое производит беспилотные летательные аппараты для Вооруженных сил Украины. Уже изготовлен первый ударный дрон, а до конца года планируется передать Украине 10 тысяч таких БпЛА.

Об этом сообщил президент Украины Владими Зеленский во время визита на завод.

«Сегодня мы на первом немецко-украинском совместном предприятии, которое уже производит дроны для украинской армии. Сегодня я принял первый совместно изготовленный ударный дрон. Мы увидели производственную линию и первый полет беспилотника. Это современная украинская технология. Проверенная в бою. Оснащенная искусственным интеллектом. Он будет наносить удары, осуществлять разведку, защищать наших воинов. И уже в этом году 10 тысяч дронов, произведенных здесь, будут переданы Украине и усилят наши войска», — сказал он.

Президент подчеркнул, что Украина давно работала над открытием производственных линий в Европе, и сейчас это первое предприятие в Германии стало реальностью:

«Первое в Германии. Это реальный результат. В целом до конца года мы откроем 10 совместных предприятий по производству украинских дронов».

На предприятии уже запущено производство ударных и разведывательных дронов, оснащенных современными системами искусственного интеллекта. Они будут помогать украинским военным в защите территории и проведении боевых операций.

