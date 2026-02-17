РФ спешно испытывает новейшую систему ПВО: эксперт объяснил, почему Кремль подгоняет разработчиков

ЗРК С-500 «Прометей» / © Минобороны России

На военном полигоне «Капустин Яр» продолжаются активные испытания российской зенитно-ракетной системы С-500 «Прометей», которые должны завершиться до 19 февраля. Таким образом Москва пытается найти ответ на рост угрозы со стороны Украины.

Об этом заявил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире телеканала «Київ».

Украинский феномен

По словам эксперта, появление С-500 на полигоне является прямой реакцией Кремля на успехи Вооруженных сил Украины. Россияне понимают, что модификации старых систем С-300 и С-400 уже не способны эффективно перехватывать новые украинские разработки.

Кузан подчеркнул, что отечественная ракетная программа на сегодняшний день является самой динамичной в мире. Если другим странам в мирных условиях нужно 15–20 лет для разработки и внедрения подобных технологий, Украина справилась в рекордные сроки.

«Четыре года или даже три с половиной нам понадобилось для того, чтобы ее восстановить. И даже в условиях, когда постоянные "прилеты", когда наши складские линии находятся под обстрелами, все равно мы не просто разрабатываем, а мы и совершенствуем, и еще и масштабируем наше производство», — подчеркнул Сергей Кузан.

Страх врага

Эксперт уверен, что россияне реально боятся украинских ракет. Создание С-500 — попытка ответить на вызов, поскольку украинские инженеры смогли наладить сложную цепочку поставок компонентов и производства даже в условиях полномасштабной войны.

Теперь оккупанты пытаются адаптировать свою оборону, понимая, что украинское оружие способно преодолевать их барьеры, которые существуют сейчас.

Напомним, второе подряд успешное применение FP-5 указывает на важное обновление ракеты, вероятнее всего – интеграцию системы TERCOM. Эксперты отмечают, что у россиян нет защиты от ракет «Фламинго».