РФ спешно испытывает новейшую систему ПВО: эксперт объяснил, почему Кремль подгоняет разработчиков
Россияне вынуждены экстренно модернизировать свою противовоздушную оборону и испытывать новейшие комплексы из-за стремительного развития украинских ракетных технологий, которые уже угрожают стратегическим объектам в глубоком тылу государства-агрессора.
На военном полигоне «Капустин Яр» продолжаются активные испытания российской зенитно-ракетной системы С-500 «Прометей», которые должны завершиться до 19 февраля. Таким образом Москва пытается найти ответ на рост угрозы со стороны Украины.
Об этом заявил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире телеканала «Київ».
Украинский феномен
По словам эксперта, появление С-500 на полигоне является прямой реакцией Кремля на успехи Вооруженных сил Украины. Россияне понимают, что модификации старых систем С-300 и С-400 уже не способны эффективно перехватывать новые украинские разработки.
Кузан подчеркнул, что отечественная ракетная программа на сегодняшний день является самой динамичной в мире. Если другим странам в мирных условиях нужно 15–20 лет для разработки и внедрения подобных технологий, Украина справилась в рекордные сроки.
«Четыре года или даже три с половиной нам понадобилось для того, чтобы ее восстановить. И даже в условиях, когда постоянные "прилеты", когда наши складские линии находятся под обстрелами, все равно мы не просто разрабатываем, а мы и совершенствуем, и еще и масштабируем наше производство», — подчеркнул Сергей Кузан.
Страх врага
Эксперт уверен, что россияне реально боятся украинских ракет. Создание С-500 — попытка ответить на вызов, поскольку украинские инженеры смогли наладить сложную цепочку поставок компонентов и производства даже в условиях полномасштабной войны.
Теперь оккупанты пытаются адаптировать свою оборону, понимая, что украинское оружие способно преодолевать их барьеры, которые существуют сейчас.
Напомним, второе подряд успешное применение FP-5 указывает на важное обновление ракеты, вероятнее всего – интеграцию системы TERCOM. Эксперты отмечают, что у россиян нет защиты от ракет «Фламинго».