Польша судит двух машинистов "Укрзализныци": что они натворили

В Польше украинским машинистам грозит до 8 лет / © Укрзализныця

В Польше двух украинских машинистов поезда обвиняют в организации незаконного пересечения границы.

Об этом передают польские СМИ.

Двое украинских железнодорожников Роман Р. и Владимир В. в 2024 году спрятали двух граждан Украины в электровозе поезда Одесса-Перемышль, перевезя их через государственную границу без прохождения паспортного контроля украинскими и польскими пограничниками. За свои услуги они должны были получить 12 тысяч долларов.

Польская прокуратура утверждает, что машинисты действовали в сговоре с другим работником железной дороги по имени Сергей.

Роману Р. и Владимиру В. инкриминируют содействие незаконному пересечению границы. Польское законодательство предусматривает за такие действия наказание от шести месяцев до восьми лет.

Оба украинца не признали свою вину, но решили добровольно подчиниться наказанию, предложенному прокурором. Какой именно срок им дадут, не уточняется.

