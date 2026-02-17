Самые модные куртки этой весны: пять идеальных вариантов, которые сделают ваш образ роскошным

Какие модные куртки этой весны / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Весна — лучшее время, чтобы обновить свой гардероб и приобрести легкую, стильную верхнюю одежду, которая будет подчеркивать вашу индивидуальность и красоту. Куртки весной играют роль ключевого элемента образа: они помогают сделать внешний вид более элегантным, молодым и роскошным. Рассказываем, какая верхняя легкая одежда на пике безумной популярности этой весной.

Бомбер из легкой плащевки

Какие модные куртки этой весны / © Фото из открытых источников

Бомберы возвращаются на модный олимп, но теперь не в тяжелых кожаных вариантах, а в невесомых тканях. Такие модели отлично держат форму, но не придают излишнего объема. Весенние бомберы производятся в пастельных, молочных и нюдовых оттенках, именно такие цвета создают эффект роскоши. В тандеме с джинсами или платьем куртка-бомбер будет выглядеть современно и универсально.

Короткий тренч в формате куртки

Какие модные куртки этой весны / © Фото из открытых источников

Тренчи никогда не выходят из моды, но этой весной они появляются в формате укороченных курток. Лаконичный крой, английский воротник, легкий оттенок карамели или бежа делают такую модель чрезвычайно стильным вариантом для ежедневных образов. Короткий тренч придает силуэту стройности и эффектно сочетается с любой одеждой.

Реклама

Куртка-оверсайз из тонкой мембраны

Какие модные куртки этой весны / © Фото из открытых источников

Легкая куртка — мастхев этой весной. В тренде модели из технологических материалов, которые отталкивают воду, но остаются легкими и очень комфортными. Оверсайз-силуэт создает стильное спортивное настроение, а правильный цвет — белый, графитовый, лимонный или мятный, делает образ ярким и дорогим. Это идеальный вариант для прогулок и путешествий по городу.

Короткая джинсовая куртка

Какие модные куртки этой весны / © Фото из открытых источников

Джинсовые куртки — абсолютный тренд весны 2026. На пике популярности модели с четкими линиями: подчеркнутой талией, геометрическими швами и массивными пуговицами. Такая куртка выглядит роскошно и легко создает стильный акцент даже в простом образе с футболкой. В тренде — светлый деним и оттенок «вымытый голубой».

Куртка-кардиган из текстурной ткани

Какие модные куртки этой весны / © Фото из открытых источников

Весна 2026 года приносит новый тренд — куртки, напоминающие кардиганы. Эти модели выполнены из мягких текстурных материалов: твид, букле, тонкая структура под «шанель». Они придают образу женственности и элегантности, а также дарят эффект роскошной воздушности. Такие куртки прекрасно подходят к классическим брюкам, лаконичным платьям и даже джинсам, создавая очень стильный контраст.