Большинство хозяек делают это неправильно: как на самом деле нужно мыть деревянные ложки и лопатки

Деревянные ложки есть в арсенале каждой хозяйки. Они изготовлены из натурального материала и, что очень важно, не царапают посуду. Впрочем, немногие знают, как правильно ухаживать за ними, чтобы этот кухонный инвентарь оставался безопасным и долго служили.

Как правильно мыть деревянные ложки и лопатки, сообщает издание kobieta.interia.pl.

Деревянная кухонная утварь ценится по многим причинам: она не царапает поверхности сковородок и кастрюль, а также не содержит токсичного пластика и вредных соединений. Такой инвентарь полностью безопасен и не представляет угрозы для здоровья, но при условии надлежащего ухода.

Как мыть деревянную кухонную утварь

Многие хозяйки моют деревянные ложки и лопатки с помощью моющего средства и ополаскивают под проточной водой. Дерево, хотя и обладает антибактериальными свойствами, но может являться рассадником бактерий. Важно не только тщательно мыть его, но и дезинфицировать.

Эффективная дезинфекция деревянных ложек, лопаток и половников — это кипячение. Ведь при таких условиях удаляет старый жир и бактерии.

Просто поместите их в кастрюлю с водой и кипятите несколько минут. Затем их следует вынуть и высушить. После этого следует нанести кокосовое масло. Она увлажняет и герметизирует древесину, а затем предотвращает растрескивание и появление неприятных запахов.

Следует заметить, что деревянные ложки, разделочные доски и посуду с деревянными элементами нельзя мыть в посудомоечной машине. Высокие температуры, влага и сильные моющие средства могут привести к набуханию, деформации, растрескиванию и потере свойств этого материала.

Кроме того, древесина поглощает химические моющие средства в посудомоечной машине, которые могут затем попадать в пищу.

