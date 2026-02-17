Наймодніші куртки цієї весни: п’ять ідеальних варіантів, які зроблять ваш образ розкішним

Які куртки модні цієї весни / © www.freepik.com/free-photo

Весна — найкращий час, щоб оновити свій гардероб та придбати легкий, стильний верхній одяг, який підкреслюватиме ваші індивідуальність і красу. Куртки навесні відіграють роль ключового елемента образу: вони допомагають зробити зовнішній вигляд елегантнішим, молодшим і розкішнішим. Розповідаємо, який верхній легкий одяг на піку шаленої популярності цієї весни.

Бомбер із легкої плащової тканини

Які куртки модні цієї весни / © Фото з відкритих джерел

Бомбери повертаються на модний олімп, але тепер не у важких шкіряних варіантах, а в невагомих тканинах. Такі моделі чудово тримають форму, але не додають зайвого об’єму. Весняні бомбери виконуються у пастельних, молочних і нюдових відтінках — саме такі кольори створюють ефект розкоші. У тандемі з джинсами чи сукнею куртка-бомбер матиме сучасний та універсальний вигляд.

Короткий тренч у форматі куртки

Які куртки модні цієї весни / © Фото з відкритих джерел

Тренчі ніколи не виходять із моди, але цієї весни вони з’являються у форматі укорочених курток. Лаконічний крій, англійський комір, легкий відтінок карамелі чи бежу роблять таку модель надзвичайно стильним варіантом для щоденних образів. Короткий тренч додає силуету стрункості та ефектно поєднується з будь-яким одягом.

Куртка-оверсайз з тонкої мембрани

Які куртки модні цієї весни / © Фото з відкритих джерел

Легка куртка — мастгев цієї весни. У тренді моделі з технологічних матеріалів, які відштовхують вологу, але залишаються легкими та дуже комфортними. Оверсайз-силует створює стильний спортивний настрій, а правильний колір — білий, графітовий, лимонний чи м’ятний — робить образ яскравим і дорогим. Це ідеальний варіант для прогулянок та подорожей містом.

Коротка джинсова куртка

Які куртки модні цієї весни / © Фото з відкритих джерел

Джинсові куртки — абсолютний тренд весни 2026 року. На піку популярності моделі з чіткими лініями: підкресленою талією, геометричними швами та масивними ґудзиками. Така куртка має розкішний вигляд і легко створює стильний акцент навіть у простому образі з футболкою. У тренді — світлий денім і відтінок «вимитий блакитний».

Куртка-кардиган з текстурної тканини

Які куртки модні цієї весни / © Фото з відкритих джерел

Весна 2026 року приносить новий тренд — куртки, що нагадують кардигани. Це моделі виконані з м’яких текстурних матеріалів: твіду, букле, тонкої структури під «шанель». Вони додають образу жіночності й елегантності, а також дарують ефект розкішної легкості. Такі куртки чудово пасують до класичних штанів, лаконічних суконь та навіть джинсів, створюючи дуже стильний контраст.