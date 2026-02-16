ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
87
Час на прочитання
2 хв

Що станеться з вашим тілом через 2 тижні, якщо щоранку пити теплу воду: ви себе не впізнаєте

Як тепла вода покращує здоров’я, прискорює схуднення, зміцнює імунітет і помітно впливає на зовнішність і красу.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Яка користь теплої води для здоров'я та краси

Яка користь теплої води для здоров’я та краси / © www.freepik.com/free-photo

Пиття теплої води одразу після пробудження — це давня традиція, але вкрай актуальна на сьогодні. Така вода запускає роботу всіх внутрішніх систем, покращує обмін речовин, допомагає схуднути та навіть впливає на зовнішність і красу. Розповідаємо, чому треба обов’язково пити теплу воду зранку.

Покращує травлення, очищує організм і помітно впливає на красу та здоров’я

Тепла вода запускає перистальтику, готує шлунок до їжі, усуває ранкову тяжкість і здуття. Але її дія набагато ширша. Ось як вона впливає на здоров’я і зовнішність:

  • прискорює природне очищення організму — токсини виходять швидше;

  • зменшує ранкові набряки на обличчі та тілі;

  • покращує стан шкіри: дрібні запалення зменшуються, колір обличчя вирівнюється;

  • робить шкіру більш зволоженою зсередини, що надає їй природного сяйва;

  • підтримує нормальну роботу печінки й нирок;

  • зміцнює імунітет завдяки кращому обміну рідини в організмі.

Допомагає схуднути природним способом

Тепла вода не є пігулкою для спалювання жиру, але вона створює усі необхідні умови для здорового й поступового схуднення.

Як саме тепла вода сприяє зниженню ваги:

  • прискорює метаболізм — тіло витрачає більше енергії, підтримуючи температуру;

  • зменшує відчуття голоду;

  • покращує травлення, завдяки чому їжа засвоюється ефективніше;

  • виводить затриману рідину, зменшуючи набряки;

  • знижує потяг до солодкого та перекусів у першій половині дня.

Підвищує енергію, покращує настрій і роботу мозку

Тепла вода м’яко виводить організм із режиму сну. Вона розширює судини, покращує кровообіг і активує нервову систему.

Помітний ефект після двох тижнів:

  • стабільний рівень енергії протягом дня;

  • менше сонливості зранку;

  • ясність думок і краща концентрація;

  • підняття настрою та зниження рівня стресу.

Як правильно пити теплу воду зранку

  1. Температура води має бути до 45 °C.

  2. Пити на голодний шлунок, одразу після пробудження.

  3. Ковтати повільно, не поспішаючи.

  4. Об’єм — до 300 мл.

  5. Якщо хочеться, можна додати скибочку лимона.

Дата публікації
Кількість переглядів
87
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie