К мирным переговорам нужно привлечь страны вне Европы и США — Зеленский
Президент Зеленский подчеркнул, что Украина ежедневно работает над тем, чтобы следующий раунд переговоров мог принести результаты для мира.
Президент Владимир Зеленский поручил главе украинской переговорной группы Рустему Умерову привлечь к процессу урегулирования войны в Украине страны Ближнего Востока и Турцию.
Об этом украинский президент сообщил в своем вечернем обращении в субботу, 21 февраля.
По его словам, вовлеченность этих стран будет способствовать тому, что они смогут «помогать больше».
Владимир Зеленский также сообщил, что переговоры о мире будут проходить в тесной координации со странами Европы.
«Уже запланированы мои встречи на следующей неделе с европейскими партнерами. Мы будем детально координироваться, чтобы Европа была во всех процессах и становилась только сильнее», — отметил он.
Президент подчеркнул, что Украина ежедневно работает над тем, чтобы следующий раунд переговоров мог принести результаты для мира.
«Украина точно сделает для этого все необходимое и преградой для мира точно не будет. В прошлый раз в Женеве американская сторона четко увидела, что именно в россиянах причина отсутствия действительно значимых результатов. И следующую встречу надо сделать непустой, это возможно», — подытожил Зеленский.
