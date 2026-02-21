Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский поручил главе украинской переговорной группы Рустему Умерову привлечь к процессу урегулирования войны в Украине страны Ближнего Востока и Турцию.

Об этом украинский президент сообщил в своем вечернем обращении в субботу, 21 февраля.

По его словам, вовлеченность этих стран будет способствовать тому, что они смогут «помогать больше».

Владимир Зеленский также сообщил, что переговоры о мире будут проходить в тесной координации со странами Европы.

«Уже запланированы мои встречи на следующей неделе с европейскими партнерами. Мы будем детально координироваться, чтобы Европа была во всех процессах и становилась только сильнее», — отметил он.

Президент подчеркнул, что Украина ежедневно работает над тем, чтобы следующий раунд переговоров мог принести результаты для мира.

«Украина точно сделает для этого все необходимое и преградой для мира точно не будет. В прошлый раз в Женеве американская сторона четко увидела, что именно в россиянах причина отсутствия действительно значимых результатов. И следующую встречу надо сделать непустой, это возможно», — подытожил Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает, что реальные возможности завершить войну достойно остаются и назвал необходимое для этого условие.