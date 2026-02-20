Мирные переговоры или война на годы: что прогнозируют у Зеленского, Трампа и в Европе

Когда в Украине может наступить мир / © ТСН

Реклама

Украина готовится к новому раунду мирных переговоров с участием США и России, который может состояться уже в конце февраля.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Киев готов к разговору и уступкам, но при соответствующих условиях.

Подробнее о шансах Украины завершить войну и прогнозы зарубежных аналитиков и экспертов — читайте в материале ТСН.ua.

Реклама

У Украины есть шанс завершить войну

Президент Владимир Зеленский считает, что у Украины есть реальные шансы на достойное завершение войны, если мир усилит давление на агрессора.

Комментируя результаты трехсторонней встречи в Женеве 17–18 февраля, он выразил надежду на результативный раунд переговоров уже в этом месяце. Президент подчеркнул, что для прорыва в сложных вопросах нужна личная встреча лидеров, к которой Украина готова.

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

«Рассчитываем, что уже в ближайшее время, в феврале, удастся организовать еще один раунд переговоров, и что этот раунд может стать действительно результативным», — сказал Зеленский.

Среди приоритетов — прогресс в гуманитарной сфере и скорейший обмен пленными. Также президент подчеркнул важность растущей роли Европы в процессе и поблагодарил украинскую делегацию за выдержку в тяжелых переговорах с российской стороной.

Реклама

В то же время он подчеркнул, что Украина готова к реальным компромиссам, а не к очередным ультиматумам от страны-агрессора России.

«Именно поэтому уже нашим компромиссом является то, что мы говорим с агрессором о компромиссах. „Стоим там, где стоим“ — это большой компромисс. Они захватили почти 20% нашей территории. Мы готовы говорить о мире сейчас на основе принципа „стоим там, где стоим“. Это большой компромисс», — подчеркнул глава государства.

Зеленский готовится воевать еще три года?

Журналист издания The Wall Street Journal Боян Панчевский заявил, что Владимир Зеленский на закрытом совещании с советниками якобы констатировал провал мирных переговоров и поручил готовить план войны еще на три года.

По словам корреспондента, такой резкий разворот шокировал окружение президента, которое ранее ориентировалось на весенний референдум по мирному соглашению. Панчевский предполагает, что причиной могли стать неудовлетворительные условия, предложенные Дональдом Трампом.

Реклама

Война в Украине / © Associated Press

В Офисе президента эту информацию сразу опровергли и назвали «тупым фейком». Советник Дмитрий Литвин заверил, что никаких установок относительно трехлетней войны не было, а подготовка к следующему раунду переговоров в феврале продолжается согласно графику.

«Не было ни такого разговора с советниками и негатива о переговорах, ни такой задачи о „войне еще на три года“. Это просто тупой фейк», — заявил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин.

В свою очередь в Центре противодействия дезинформации опровергли эту информацию и призвали доверять только официальным источникам.

Что говорят в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация уже поспособствовала прекращению восьми международных конфликтов и теперь фокусируется на войне в Украине.

Реклама

Во время выступления на Совете мира он признался, что несмотря на то, что сначала считал украинский вопрос самым простым для урегулирования, на практике он оказался самым сложным и жестким вызовом.

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

«Думаю, что впереди девятая. Она оказалась самой жесткой. Я думал, что это будет легче всего. Но на войне никогда не знаешь, что легко, а что не очень», — сказал он.

В то же время экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что Трамп торопит Украину по поводу заключения мирного соглашения, ведь у него есть свои собственные интересы.

Огрызко считает, что Мюнхенская конференция выявила расхождение интересов США, Европы и Украины. По его мнению, Киев начал действовать по собственной логике, поскольку планы Трампа не совпадают с украинскими, а капитуляция или отказ от оккупированных территорий невозможны.

Реклама

Экс-министр выделяет две причины давления Трампа на Зеленского:

желание сохранить Путина как геополитического партнера;

потребность в быстрой «победе» для американских избирателей.

По словам Огрызко, такое одностороннее давление США на Украину без аналогичных требований к Москве вызывает серьезное раздражение в Евросоюзе.

Сдвиг в переговорах может быть уже этой весной

Политолог и глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко отметил, что сейчас Украина и союзники находятся в периоде «консервативной обороны». Однако ситуация имеет шансы на коренное изменение после знакового события на мировой арене, а именно в середине весны.

«Ситуация может измениться после большого геополитического события — визита Дональда Трампа в Пекин», — отметил Чаленко.

Реклама

Переговоры в Женеве 17 февраля / © Associated Press

Эксперт отметил, что несмотря на дипломатические усилия, также важными остаются такие вопросы, как усиление санкционного давления и системное истощение экономики РФ.

Однако по мнению российского оппозиционера Дмитрия Гудкова, глава РФ Владимир Путин намеренно будет тянуть время до лета, прежде чем решить, продолжать ли войну.

Гудков считает, что диктатор будет взвешивать выгоду от боевых действий на фоне отсутствия прорывов на фронте и ухудшения отношений с США. По его словам, на решение Кремля могут повлиять как внешняя поддержка Украины, так и возможный раскол среди российских элит.

Он также отметил, что пока Москва пытается выжать максимум из текущей ситуации и переговоров, но окончательный выбор между эскалацией и мирным соглашением Путин сделает только летом.

Реклама

«До лета Путин будет пытаться все, что можно, выжать вот из этой холодной войны, из всех переговоров. Но пока я вижу, что он будет затягивать, планирует затягивать, откладывая решение», — подытожил россиянин.

Тревожные прогнозы из-за рубежа

Аналитики американского Института изучения (ISW) отмечают, Кремль не собирается заканчивать войну. Там отмечают, что нежелание Путина идти на компромиссы обусловлено его верой в способность российской экономики еще долгое время финансировать войну.

Эксперты отмечают, что пока Кремль не видит угрозы немедленного краха, диктатор рассчитывает истощить Украину и Запад быстрее, чем ресурсы РФ иссякнут.

WSJ придерживается такого же мнения. Там отмечают, что переговоры в Женеве зашли в тупик, а отсутствие прогресса превратило процесс в своеобразный «политический театр».

Реклама

Издание пишет, что Украина и Россия пытаются лишь демонстрировать конструктивность, чтобы не разозлить Дональда Трампа, который ожидает быстрого результата. Обе стороны опасаются негативных последствий в случае выхода из диалога: Киев — потери поддержки, а Москва — усиления санкций.

Западные разведки уверены, что Путин ведет переговоры неискренне, пытаясь дипломатически получить то, чего не достиг силой. В то же время администрация Трампа, похоже, постепенно теряет интерес к украинскому вопросу, переключая внимание на Ближний Восток.

Без реального давления и конкретики шансы на окончание войны в ближайшее время остаются минимальными.

Война в Украине / © Associated Press

Кроме того, разведка Нидерландов предупреждает, что Кремль готовится к длительному противостоянию с Западом, наращивая интенсивность кибератак, диверсий и операций влияния в Европе.

Реклама

«Российская армия готовится к возможному конфликту с НАТО и проводит мероприятия, чтобы проверить готовность Запада к эскалации», — отмечают в отчете.

Там предупреждают, что сейчас основная угроза заключается в гибридной войне: от шпионажа за подводными кабелями до вербовки криминалитета через интернет для мелких диверсий.

Когда будет новый раунд переговоров

В Офисе президента надеются провести очередной раунд переговоров еще до конца февраля. Советник президента Дмитрий Литвин сообщил, что Владимир Зеленский проведет совещание с переговорной группой, по результатам которого ожидаются новые подробности.

В свою очередь российские медиа предполагают, что трехсторонняя встреча с участием США может состояться в Женеве уже на следующей неделе. В Кремле же избегают конкретики, называя диалог сложным процессом, и заявляют об отсутствии особых иллюзий относительно его результативности.

Реклама

Ранее ТСН.ua писал о том, как Путин войной затягивает петлю на шее РФ. По данным европейских разведок, Москва использует переговоры с США только для ослабления санкций и заключения выгодных экономических соглашений (в частности, «пакет Дмитриева» на 12 триллионов). Кремль не стремится к быстрому миру, а его экономика, несмотря на прогнозы, не коллапсирует.

В то же время в России обостряется инфляция (цены на продукты выросли на 25%), что вызывает недовольство населения, хотя власти преуменьшают проблемы. Путин даже советует россиянам есть меньше мяса.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.