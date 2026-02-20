Зеленский назвал единственный компромисс, на который пойдет Украина

Владимир Зеленский. / © Associated Press

Украина готова к реальным компромиссам, а не получать «снова и снова» ультиматумы от РФ, которая является агрессором.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в разговоре с Kyodo News.

По его словам, Украина готова к переговорам и компромиссам, но не к компромиссам «ценой независимости и суверенитета».

«Именно поэтому уже нашим компромиссом является то, что мы говорим с агрессором о компромиссах. «Стоим там, где стоим» — это большой компромисс. Они захватили около 20% нашей территории. Мы готовы говорить о мире сейчас на основе принципа «стоим там, где стоим». Это большой компромисс», — подчеркнул глава государства.

Президент подчеркнул, что агрессор Российская Федерация не готова на компромиссы, а выдвигает требования. Зеленский отверг любые ультиматумы со стороны Кремля, назвав их терроризмом.

«Что Россия предлагает нам как компромисс? К чему они готовы? Они сказали: «Мы готовы не оккупировать ваши другие области». Но это терроризм. Даже сами слова — это терроризм. «Я готов вас не убивать — отдайте нам все». Что это значит? Это не компромисс. Это ультиматум. Именно поэтому я сказал: «Мы готовы к компромиссам. Но мы не готовы к ультиматуму», — заявил Зеленский.

Напомним, ранее Владимир Зеленский назвал главное препятствие миру. По его словам, во время мирных переговоров в Женеве Украина и Россия продвинулись в вопросах военного направления. Однако в политических вопросах, например, относительно Донбасса, у Киева и Москвы разная позиция.

Кроме того, говорит Зеленский, Россия намеренно затягивает переговоры «которые могли бы уже выйти на финальный этап». Встречи в Женеве украинский лидер назвал «непростыми».