Истребители США "взяли на прицел" военные самолеты России возле Аляски

Американский истребитель F-35 / © Associated Press

Командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) подняло в воздух девять истребителей для перехвата российской авиагруппы в зоне распознавания ПВО Аляски. Речь идет о пяти российских стратегических бомбардировщиках Ту-95, истребителях Су-35 и самолете-разведчике А-50.

Об этом пишет Independent.

Для реагирования на появление российских самолетов вблизи побережья Аляски США подняли в воздух девять истребителей. Причиной стало обнаружение пяти российских бортов в районе.

В NORAD сообщили, что 19 февраля их системы зафиксировали и сопровождали два стратегических бомбардировщика Ту-95, два истребителя Су-35 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, которые вошли в прибрежную зону идентификации противовоздушной обороны Аляски.

В ответ командование отправило два F-16, два F-35, самолет E-3 и четыре воздушных танкера KC-135. Их задачей было перехватить российские самолеты, установить их идентичность и сопроводить за пределы зоны ADIZ.

Зашли ли самолеты РФ в воздушное пространство США?

В военном ведомстве подчеркнули, что подобная активность российской авиации в этом районе случается регулярно и обычно не считается прямой угрозой. Также отмечается, что самолеты не заходили в воздушное пространство США или Канады.

Зона ADIZ Аляски является частью международного воздушного пространства, где завершается юрисдикция США и Канады, но все воздушные суда должны быть оперативно идентифицированы по соображениям безопасности.

Что известно о других военных полетах РФ возле Аляски?

Напомним, в 2024 году два российских бомбардировщика Ту-95МС в сопровождении истребителей девять часов летали над Беринговым и Чукотским морями вблизи Аляски. Командование ПВО Северной Америки обнаружило четыре самолета РФ в своей идентификационной зоне, однако они оставались в международном воздушном пространстве, не нарушая границ США или Канады.

18 февраля 2025 года NORAD обнаружило российские военные самолеты в опознавательной зоне ПВО Аляски. Они оставались в международном воздушном пространстве, не нарушая границ США или Канады.

В сентябре того же года США подняли авиацию (истребители F-16, самолеты E-3 и дозаправщики) для перехвата российских Ту-95 и Су-35 в международном воздушном пространстве вблизи Аляски. Инцидентов во время миссии не зафиксировано.