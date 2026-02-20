- Дата публикации
Истребители США "взяли на прицел" военные самолеты России возле Аляски
Пять российских военных бортов, среди которых самолет-разведчик А-50, вошли в идентификационную зону Аляски. Несмотря на регулярность таких полетов, США отправили на перехват свои истребители.
Командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) подняло в воздух девять истребителей для перехвата российской авиагруппы в зоне распознавания ПВО Аляски. Речь идет о пяти российских стратегических бомбардировщиках Ту-95, истребителях Су-35 и самолете-разведчике А-50.
Об этом пишет Independent.
Для реагирования на появление российских самолетов вблизи побережья Аляски США подняли в воздух девять истребителей. Причиной стало обнаружение пяти российских бортов в районе.
В NORAD сообщили, что 19 февраля их системы зафиксировали и сопровождали два стратегических бомбардировщика Ту-95, два истребителя Су-35 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, которые вошли в прибрежную зону идентификации противовоздушной обороны Аляски.
В ответ командование отправило два F-16, два F-35, самолет E-3 и четыре воздушных танкера KC-135. Их задачей было перехватить российские самолеты, установить их идентичность и сопроводить за пределы зоны ADIZ.
Зашли ли самолеты РФ в воздушное пространство США?
В военном ведомстве подчеркнули, что подобная активность российской авиации в этом районе случается регулярно и обычно не считается прямой угрозой. Также отмечается, что самолеты не заходили в воздушное пространство США или Канады.
Зона ADIZ Аляски является частью международного воздушного пространства, где завершается юрисдикция США и Канады, но все воздушные суда должны быть оперативно идентифицированы по соображениям безопасности.
Что известно о других военных полетах РФ возле Аляски?
Напомним, в 2024 году два российских бомбардировщика Ту-95МС в сопровождении истребителей девять часов летали над Беринговым и Чукотским морями вблизи Аляски. Командование ПВО Северной Америки обнаружило четыре самолета РФ в своей идентификационной зоне, однако они оставались в международном воздушном пространстве, не нарушая границ США или Канады.
18 февраля 2025 года NORAD обнаружило российские военные самолеты в опознавательной зоне ПВО Аляски. Они оставались в международном воздушном пространстве, не нарушая границ США или Канады.
В сентябре того же года США подняли авиацию (истребители F-16, самолеты E-3 и дозаправщики) для перехвата российских Ту-95 и Су-35 в международном воздушном пространстве вблизи Аляски. Инцидентов во время миссии не зафиксировано.