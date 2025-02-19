Российский военный самолет зафиксировали у Альски США: детали

18 февраля 2025 г. Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) обнаружило и отследило российские военные самолеты, действовавшие в опознавательной зоне противовоздушной обороны Аляски. Российский самолет оставался в международном воздушном пространстве и не входил в американское или канадское суверенное воздушное пространство.

Об этом сообщило NORAD.

"Эта российская активность в Аляскинской ПВО происходит регулярно и не рассматривается как угроза", — отметили в NORAD.

Как отмечается в сообщении, зона ПВО начинается там, где кончается суверенное воздушное пространство. Она является определенным участком международного воздушного пространства, нуждающегося в немедленной идентификации всех воздушных судов в пользу национальной безопасности. Для этого NORAD использует многоуровневую сеть спутников, наземных и бортовых радаров и истребителей.

"NORAD остается готовым использовать целый ряд вариантов реагирования для защиты Северной Америки", — завершили в Командовании.

Ранее из-за массированной атаки в России на Украину 11 февраля в Польше были приняты меры, направленные на обеспечение безопасности на прилегающих к угрожающим территориям. В частности, поднимались истребители.

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