Россия в шаге от крушения авиации: кого просит отдать свои самолеты

Российский самолет

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Россия обратилась к Вьетнаму с предложением передать ей пассажирские самолеты вместе с экипажами, техническим обслуживанием и страхованием. Причина — ухудшающееся состояние авиапарка, значительную часть которого Москва после 2022 года перерегистрировала на себя вместо возвращения западным лизинговым компаниям.

Об этом заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин, пишет Euro News.

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По его словам, Москва предложила вьетнамским перевозчикам схему так называемого "мокрого лизинга". Она предусматривает, что вместе с самолетом арендодатель предоставляет экипаж, техническое обслуживание и страхование.

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При этом основной авиаперевозчик Вьетнама эксплуатирует самолеты Airbus и Boeing. Это означает, что любая передача таких бортов России может создать риск для вьетнамских компаний вторичных санкций.

Именно из-за подобных рисков Эфиопия ранее отказалась от аналогичного предложения Москвы. Обращение России в другие страны Азии, Африки и Ближнего Востока также пока не дали результатов.

Почти пятая часть самолетов уже не летает

Проблемы российской гражданской авиации обострились после начала полномасштабного вторжения в Украину и введения западных санкций.

В 2022 году Москва разрешила российским авиакомпаниям перерегистрировать более 400 самолетов западного производства, взятых в лизинг у иностранных компаний, вместо их возвращения владельцам.

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Двойная регистрация одного и того же самолета противоречит международным авиационным правилам. Из-за потери бортов западные лизингодатели подали страховые иски примерно на 8 млрд долларов.

До войны около 850 из 900 коммерческих самолетов в России были Boeing или Airbus, причем большинство из них принадлежали иностранным лизинговым компаниям.

После прекращения поставок запчастей и обслуживания по международным стандартам, российские авиакомпании начали разбирать часть самолетов на комплектование для других бортов.

По данным российской авиационной отрасли, из 673 самолетов, которые числятся в 11 крупнейших авиакомпаниях РФ, около 130 сейчас не эксплуатируются. Это около 20% флота, тогда как обычный уровень простоя составляет примерно 10%.

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Еще хуже ситуация у перевозчиков, не входящих в группу «Аэрофлот»: там не летают 93 из 322 бортов почти треть парка.

Проблемы возникли и с авиагорючим

Отдельно российские авиакомпании столкнулись с ограничениями на заправку самолетов. По данным Verstka, такие мероприятия ввели, по меньшей мере, в 26 крупных аэропортах.

В Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге, Казани, Уфе, Иркутске и Владивостоке самолетам выдают горючее только в объеме, необходимом для выполнения конкретного рейса.

Более жесткие ограничения действуют на юге РФ — в частности в Сочи, Волгограде и Астрахани.

Проблемы с горючим связывают с сокращением производства после ударов украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам. В ответ правительство РФ также ограничивало экспорт авиационного горючего.

На этом фоне российские власти обсуждают еще новый пассажирский сбор, который может пойти на финансирование закупки и эксплуатации самолетов российского производства.

Речь идет о сумме до 500 рублей за внутренний рейс и до 1000 рублей – за международный.

Российские МС-21 и Ту-214 обходятся авиакомпаниям дороже в эксплуатации, чем Boeing и Airbus, которые они должны заменить. Поэтому без дополнительных государственных или пассажирских субсидий их использование может быть экономически невыгодным.

В России разбился стратегический бомбардировщик Ту-95МС

Ранее в Амурской области РФ потерпел крушение стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС.

По словам военнослужащего 413 полка СБС «Рейд» и эксперта Defense Express Ивана Киричевского, после этой потери в России «на бумаге» может остаться не более 45 таких самолетов. Реально пригодными к полетам, по его оценке, могут быть максимум 36 машин.

В начале полномасштабного вторжения РФ имело около 60 Ту-95МС.

Defense Express обратил внимание, что предыдущая авария такого бомбардировщика произошла еще в 2015 году. Тогда во время полета у самолета отказали три двигателя. Из семи членов экипажа пятеро выжили.

Во время нынешней катастрофы, по предварительной информации, погибли шесть членов экипажа, еще один военный получил травмы. В Минобороны РФ заявляли, что самолет выполнял учебно-тренировочный полет и не имел на борту боеприпасов.

Также ранее сообщалось об атаке на аэродром «Ростов-Центральный», где были уничтожены два российских вертолета Ми-8, а также самолеты Ан-12 и Ан-26.

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