Трамп получил право на «адские» санкции против РФ, но пока не применяет их: что говорят в США

Дональд Трамп / © Associated Press

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Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает разные рычаги давления, которые могли бы помочь завершить войну России против Украины. Среди них могут быть и пошлины против крупнейших покупателей российских энергоносителей – Китая и Индии. Однако США пока не приняли это решение.

Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт в интервью CBS News.

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Журналистка спросила его о законопроекте сенатора Линдси Грэма, который расширяет полномочия президента по наказанию стран, покупающих российское топливо. Она отметила, что до 18 октября Трамп должен определиться, применять ли пошлины к крупнейшим покупателям — Китаю и Индии.

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Райт не стал прямо отвечать, пойдет ли президент на такой шаг.

«Он (Трамп) оставляет каждое решение до самого конца. Он оценит все плюсы и минусы», - сказал министр.

По его словам, Трамп продолжает искать способы прекратить войну, а завершение боевых действий, по мнению администрации, могло бы существенно повлиять на мировые цены на энергоносители.

«Трамп постоянно работал, пытаясь завершить эту войну. Прекращение этой войны не только остановило бы гибель десятков тысяч человек ежемесячно, но и резко снизило цены на энергоносители», — заявил Райт.

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На уточняющий вопрос, действительно ли США могут ввести пошлины против Китая из-за закупки российской нефти, министр снова отказался опережать решение президента.

«Я не буду забегать вперед президента. Мы стараемся иметь как можно лучшие отношения с Китаем и двигаться вперед. Думаю, сейчас все идет достаточно неплохо», – отметил он.

В то же время Райт подчеркнул, что Вашингтон должен рассматривать все доступные инструменты давления.

«С другой стороны, нужно смотреть на каждый рычаг, который у вас есть, чтобы положить конец кровавому конфликту», — сказал министр.

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Что известно о санкциях Линдси Грэма

Ранее мы писали, что 18 сентября президент США Дональд Трамп подписал закон "Lindsay O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026", существенно расширяющий санкционные и тарифные полномочия Вашингтона в отношении России и Ирана.

Одним из ключевых положений документа является возможность введения пошлин до 100% на товары из стран, которые остаются крупнейшими покупателями российской нефти или газа или помогают Москве обходить санкции. Среди крупнейших импортеров российской нефти называют Китай и Индию.

Кроме того, закон направлен против российского энергетического и оборонного секторов, финансовых структур и так называемого теневого флота танкеров, используемого Россией для обхода нефтяных ограничений.

По данным Reuters, новые тарифные механизмы могут быть применены в течение 30 дней после вступления закона в силу. В то же время, документ оставляет президенту США возможность делать исключения из соображений национальной безопасности.

Позже Трамп заявил с трибуны Генеральной ассамблеи ООН, что закон Грэма предоставил ему «значительные новые полномочия» по тарифам.

"Если это будет необходимо, я вынужден буду их использовать", - сказал президент США.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Трампа, сенаторов и членов Палаты представителей США за подписание закона Грэмма. Глава государства подчеркнул, что лучшим чествованием памяти покойного сенатора станет полноценная и скорейшая реализация этого документа, поскольку экономическое давление и решимость являются ключевыми инструментами для завершения войны и достижения мира.

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