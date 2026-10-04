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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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Без лифа и в расстегнутом кафтане с вышивкой: Элизабет Херли показала пикантные фото

61-летняя британская актриса рассказала о любимой вещи, которую берет с собой в каждый отпуск.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Элизабет Херли

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Элизабет Херли опубликовала в Instagram архивные пикантные снимки с рекламной съемки своего бренда Elizabeth Hurley Beach. Актриса сама позирует для рекламных кампаний и демонстрирует купальники и пляжную одежду.

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

На этих снимках Лиз запечатлена в белом хлопковом кафтане с короткими рукавами и небольшим воротником-стойкой. Его украшала изящная вышивка в тон ткани — цветочные мотивы и орнаментальные полосы вдоль застежки. Спереди на наряде был ряд маленьких пуговиц, обтянутых тканью, и петель.

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Херли оставила кафтан полностью расстегнутым, показав белые плавки с золотистой фурнитурой сбоку. Лифа на ней не было. Лук она дополнила длинной золотистой цепочкой с прозрачной круглой подвеской и большими золотыми серьгами с красными акцентами. У актрисы была объемная прическа с локонами и макияж с акцентом на глазах.

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

В подписи Элизабет рассказала, что этот кафтан — один из ее самых любимых, и она берет его с собой в каждый отпуск. По словам актрисы, эту модель изготавливают уже 20 лет из чистого хлопка и украшают ручной вышивкой. Также Херли отметила, что он подходит к любому купальнику.

Напомним, Элизабет Херли в нежно-розовом кружевном платье в сопровождении сына посетила благотворительный обед.

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