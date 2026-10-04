Гороскоп на 5 октября для всех знаков Зодиака: день, когда мы будем охотнее прощать

Осенний пейзаж / © Associated Press

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Сегодня мы будем охотнее прощать не только свои, но и чужие слабости, за которые в любое другое время нещадно ругали бы и себя, и других. Любые дела в это время будут обречены на успех, поэтому можно как завершать старые проекты, так и приступать к работе над новым.

Овен

Любой повод для ссоры с близким человеком, даже если на первый взгляд он будет казаться весомым и серьезным, необходимо игнорировать, иначе дело неожиданно может дойти до серьезного конфликта — вплоть до окончательного расставания.

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Телец

День может стать переломным в профессиональном плане: важный профессиональный проект, над которым вы работаете, с этого времени — разумеется, при условии упорной работы — можно будет считать практически законченным.

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Близнецы

К препятствиям, которые в этот день могут время от времени возникать у вас на пути, необходимо отнестись спокойно, не делая из них трагедии: только не замечая их, вы сможете легко и без особых усилий с ними справиться.

Рак

День благоприятен для воплощения в жизнь давней мечты: именно сейчас условия для ее воплощения в жизнь сложатся идеальные, а настроение у вас будет самое что ни на есть деятельное, благодаря чему вы сможете достичь любой поставленной цели.

Лев

В этот день можно совершать финансовые сделки любой направленности и масштаба — они обещают стать максимально успешными и значительно улучшить ваше материальное положение.

Дева

Нынешний день звезды рекомендуют разделить на две части, посвятив первую работе, а вторую — отдыху: лучше всего, пассивным. Хорошо, если он будет связан с искусством — например, можно послушать классическую музыку или перечитать стихи любимого поэта.

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Весы

Вместо десятка мелких, незначительных дел постарайтесь сосредоточиться над одном, но крупном и серьезном: если вам удастся направить все силы на его воплощение в жизнь, конечный результат удивит не только окружающих, но и вас самих.

Скорпион

Давать советы в этот день нужно только в том случае, если вас об этом попросят, иначе можно столкнуться с активным противодействием тех, кого вы решите осчастливить своим мнением — неожиданно окажется, что они в нем совсем не нуждаются.

Стрелец

Не стоит приступать к реализации новых проектов — по целому ряду причин успешной эта работа не станет, взамен лучше подтянуть существующие «хвосты», а заодно навести порядок в документах — как цифровых, так и реальных.

Козерог

Сегодня — вопреки вашей многолетней привычке — не стоит ставить на первый план работу, которая пока вполне может подождать — лучше уделить максимум времени своим близким, которые давно обижаются из-за вашей к ним невнимательности.

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Водолей

Звезды настоятельно рекомендуют обратить внимание на сон, который приснится предстаивтелям знака в это время — в нем может содержаться важная подсказка о том, как действовать в сложившейся жизненной или профессиональной — ситуации.

Рыбы

Разговаривая с начальством об идее, которую вы наконец-то решили воплотить в жизнь, не горячитесь из-за того, что, как вам покажется, оно не может уловить суть ваших замыслов — эмоции не помогут вам доказать свою правоту, так что сохраняйте спокойствие.

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