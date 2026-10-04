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Очередной тяжелый удар по Сумам: город снова атаковали КАБами, есть раненые
Суммы второй раз за день оказались под массированным ударом КАБов. Повреждены частные дома, на местах попадания вспыхнули пожары.
Российские войска днем 4 октября снова нанесли массированный авиаудар по Сумам. Около 14:00 враг атаковал город шестью управляемыми авиабомбами.
Об этом сообщил начальник Сумской МВА Сергей Кривошеенко.
Попадание зафиксировали в двух локациях - в Заречном и Ковпаковском районах города. Под ударом оказались частные жилые дома.
По предварительной информации, пострадали шесть человек. Двое из них получили тяжелые ранения.
На обоих местах попадания возникли пожары. Данные о количестве пострадавших, их состоянии и масштабах разрушений уточняются.
Суммы атакуют второй день подряд
Это уже не первый массированный удар по городу. Утром 4 октября российские войска атаковали Сумскую общину пятью КАБами.
Тогда один из ударов пришелся вблизи многоэтажного жилого дома. Сообщалось по меньшей мере о пяти пострадавших, двое из которых получили тяжелые ранения.
Накануне, 3 октября, Россия также атаковала Сумы четырьмя управляемыми авиабомбами. Попадание было зафиксировано в двух местах промышленной зоны Ковпаковского района — были повреждены здания гражданских предприятий. По предварительным данным, тогда обошлось без пострадавших.
29 сентября российские войска также нанесли удар управляемыми авиабомбами по Сумам. Четыре КАБ ударили по центру города, в частности по зданию школы, где на тот момент продолжалась учеба. Из школы вовремя эвакуировали около 100 детей и работников – они находились в укрытии.