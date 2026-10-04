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Дата публикации
Категория
Война
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Очередной тяжелый удар по Сумам: город снова атаковали КАБами, есть раненые

Суммы второй раз за день оказались под массированным ударом КАБов. Повреждены частные дома, на местах попадания вспыхнули пожары.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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Удар по Сумам

Удар по Сумам / © Сумская ОВА

Российские войска днем 4 октября снова нанесли массированный авиаудар по Сумам. Около 14:00 враг атаковал город шестью управляемыми авиабомбами.

Об этом сообщил начальник Сумской МВА Сергей Кривошеенко.

Попадание зафиксировали в двух локациях - в Заречном и Ковпаковском районах города. Под ударом оказались частные жилые дома.

По предварительной информации, пострадали шесть человек. Двое из них получили тяжелые ранения.

На обоих местах попадания возникли пожары. Данные о количестве пострадавших, их состоянии и масштабах разрушений уточняются.

Суммы атакуют второй день подряд

Это уже не первый массированный удар по городу. Утром 4 октября российские войска атаковали Сумскую общину пятью КАБами.

Тогда один из ударов пришелся вблизи многоэтажного жилого дома. Сообщалось по меньшей мере о пяти пострадавших, двое из которых получили тяжелые ранения.

Накануне, 3 октября, Россия также атаковала Сумы четырьмя управляемыми авиабомбами. Попадание было зафиксировано в двух местах промышленной зоны Ковпаковского района — были повреждены здания гражданских предприятий. По предварительным данным, тогда обошлось без пострадавших.

29 сентября российские войска также нанесли удар управляемыми авиабомбами по Сумам. Четыре КАБ ударили по центру города, в частности по зданию школы, где на тот момент продолжалась учеба. Из школы вовремя эвакуировали около 100 детей и работников – они находились в укрытии.

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