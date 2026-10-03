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- Украина
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Россия посреди дня ударила бомбами по областному центру: "прилеты" в двух локациях – первые детали
Российские войска нанесли авиаудара четырьмя КАБами по промышленной зоне Ковпаковского района в Сумах, повредив постройки гражданских предприятий.
В Сумах во время российского авиаудара зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре.
Об этом сообщил глава Сумской ГВА Сергей Кривошеенко в Telegram.
По словам чиновника, враг выпустил по городу четыре управляемых авиационных бомбы (УАБы).
В результате атаки произошли попадания на двух локациях в промышленной зоне Ковпаковского района. Под удар попали постройки гражданских предприятий.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Обстоятельства атаки противника и последствия разрушений уточняются.
Напомним, что в ночь на 2 октября в Заречном районе Сум из-за ударов вражеского БпЛА «Молния» были повреждены три многоэтажки: выбито около 30 окон и балконных рам, также изуродованы припаркованные рядом автомобили. По предварительной информации, пострадавших нет.