Россия посреди дня ударила бомбами по областному центру: "прилеты" в двух локациях – первые детали

Россияне ударили УАБами по предприятиям в Суммах / © Укрінформ

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В Сумах во время российского авиаудара зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре.

Об этом сообщил глава Сумской ГВА Сергей Кривошеенко в Telegram.

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По словам чиновника, враг выпустил по городу четыре управляемых авиационных бомбы (УАБы).

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В результате атаки произошли попадания на двух локациях в промышленной зоне Ковпаковского района. Под удар попали постройки гражданских предприятий.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Обстоятельства атаки противника и последствия разрушений уточняются.

Напомним, что в ночь на 2 октября в Заречном районе Сум из-за ударов вражеского БпЛА «Молния» были повреждены три многоэтажки: выбито около 30 окон и балконных рам, также изуродованы припаркованные рядом автомобили. По предварительной информации, пострадавших нет.

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