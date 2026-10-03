Найджел Фарадж / © Getty Images

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28-летнему Джошуа Керри, обвиняемому в убийстве бывшего британского министра Энн Отдекомб, выдвинули новое обвинение — в подготовке терактов. Одной из возможных целей, по данным следствия, был лидер Reform UK Найджел Фарадж.

Об этом сообщила британская антитеррористическая полиция, пишет BBC.

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Следствие считает, что подготовка к возможным нападениям могла продолжаться с мая 2024 по июль 2026-го.

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В июле Керри уже обвинили в убийстве 78-летней Отдекомбы. Ее нашли мертвой 9 июля в собственном доме в графстве Девон с тяжелыми травмами.

Министр внутренних дел Шабана Махмуд заявила, что новое обвинение вызывает «серьезную обеспокоенность».

«Нападение на кого-либо в политике – это нападение на всех нас», – сказала она.

После этого в Британии снова заговорили о безопасности политиков. В Reform UK отметили, что риски Фараджа были одной из причин значительных затрат на его личную охрану.

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Заместитель лидера партии Ричард Тайс заявил BBC, что после убийства Отдекомб к вопросам безопасности начали относиться гораздо серьезнее.

Антитеррористическая полиция назвала расследование «чрезвычайно интенсивным и сложным». Керри предстанет перед судом в среду.

Энн Отдекомб 23 года была депутатом британского парламента от Консервативной партии и занимала министерские должности в 1990-х годах. Позже она присоединилась к Reform UK.

Напомним, ранее глава французской ультраправой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла заявил, что безоговорочная поддержка Украины со стороны Франции должна быть заменена более выгодными отношениями со страной.

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Политик отметил, что разрушенные финансы Франции требуют получения определенной отдачи в обмен на военную помощь Киеву. Барделла, по всей вероятности, станет премьер-министром, если Марин Ле Пен победит на президентских выборах в следующем году.

Ранее сообщалось, что «Альтернатива для Германии» одержала историческую победу на выборах в Саксонии-Ангальт, более чем вдвое опередив партию канцлера Фридриха Мерца, а среди ее программных целей – сокращение поддержки Украины и восстановление связей с Россией.

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