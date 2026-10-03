"Удары возмездия": Россия пригрозила Киеву новыми массированными атаками

Глава МИД РФ Сергей Лавров / © Associated Press

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Министерство иностранных дел России цинично назвало массированные удары российской армии по Киеву и другим украинским городам ударами «возмездия», пригрозив, что террористическая армия РФ продолжит их наносить.

Об этом говорится в заявлении российского МИД, опубликованном в субботу, 3 октября, на сайте ведомства.

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В российском внешнеполитическом ведомстве утверждают, что армия РФ якобы «систематически наносит последовательные удары по объектам военного назначения».

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Такой формулировкой Москва в очередной раз пытается оправдать массированные атаки, которые наносят ущерб гражданской инфраструктуре и создают угрозу для мирного населения украинских городов.

«Вооружённые силы Российской Федерации будут продолжать наносить массированные удары возмездия», — пригрозили в ведомстве Лаврова.

Москва пригрозила иностранцам в Киеве

Кроме того, МИД РФ обратился к иностранным гражданам, в частности к сотрудникам дипломатических миссий, с призывом не находиться в Украине и не приезжать туда. При этом напомнили о предыдущих угрозах, которые звучали весной 2026 года

«МИД России вновь предостерегает иностранных граждан, в частности персонал дипломатических миссий, от пребывания в Украине и поездок на её территорию. Ответственность за возможные негативные последствия полностью лежит на тех, кто игнорирует это предупреждение», — дерзко заявили в ведомстве Лаврова.

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Фактически Кремль таким образом пытается запугать иностранцев, находящихся в Киеве или планирующих приехать в украинскую столицу, заявляя о возможности новых российских ударов.

Прикрытие для террора

В заявлении российского МИД в очередной раз используется традиционная для Кремля риторика о якобы нанесении ударов исключительно по «объектам военного назначения». При этом российские власти называют массированные удары «возмездием», фактически признавая их частью дальнейшей кампании запугивания Украины.

Содержание заявления свидетельствует о том, что государство-агрессор не проявляет намерения прекратить ракетный и дронный террор против Украины. Напротив, Москва угрожает новыми массированными ударами, при этом пытаясь представить их как якобы ответ на действия Украины.

Предупреждение иностранцам также носит характер запугивания: Россия фактически заявляет, что пребывание дипломатов и других иностранцев в Киеве может представлять для них опасность в связи с дальнейшими российскими атаками.

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В МИД РФ заявили, что «не все прислушались к этим предостережениям», поскольку в Киеве продолжают работать иностранные посольства, а Украину посещают зарубежные официальные лица.

Напомним, накануне, 2 октября, в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что не получали от иностранных дипломатических миссий запросов или сообщений о планах перенести свои представительства из Киева.

Ранее издание The Guardian со ссылкой на собственные источники сообщило, что западные дипломаты якобы рассматривают варианты переноса своих представительств из Киева во Львов или на восток Польши в случае, если Россия начнет целенаправленно атаковать иностранные дипломатические миссии.

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