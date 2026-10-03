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Соломия Витвицкая восхитила фото с мужем-военным и сыном, которому исполнилась неделя
Ведущая вспомнила особый момент выписки из роддома и рассказала, как чувствует себя сейчас.
Украинская ведущая Соломия Витвицкая поделилась первыми впечатлениями от материнства и рассказала, как прошла ее первая неделя после рождения сына.
Так, ровно неделю назад, 26 сентября, звезда родила первенца. Вместе с мужем-военным Алексеем Ситайлом они назвали его Устимом. Счастливая Соломия уже поделилась особыми фото по выписыванию в Instagram. В тот день семью пришли поздравить немало родственников и друзей.
Лицо малыша родители пока не показывают вблизи. Тем не менее Витвицкая постепенно привыкает к новому статусу и делится с подписчиками личными моментами. Она призналась, что первые семь дней с сыном оказались насыщенными и совсем непохожими на привычную жизнь.
«Неделя, как мы с Олексой стали родителями Устима. Кажется, совсем недавно мы ехали домой с маленьким человеком на руках и не до конца осознавали, что теперь нас трое. За эту неделю было все: бессонные ночи, новые звуки, миллион вопросов и столько любви, что просто невозможно представить и описать. Первая неделя прошла, а дальше будет только интереснее», — написала ведущая.
Ранее Соломия Витвицкая уже делилась, что через несколько дней после родов уехала домой и показала, как ее встретили сюрпризом.