Соломія Вітвіцька замилувала фото з чоловіком-військовим і сином, якому виповнився тиждень

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

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Українська ведуча Соломія Вітвіцька поділилася першими враженнями від материнства та розповіла, як минув її перший тиждень після народження сина.

Так, рівно тиждень тому, 26 вересня, зірка народила первістка. Разом з чоловіком-військовим Олексієм Ситайлом вони назвали його Устимом. Щаслива Соломія вже поділилася особливими фото з виписування в Instagram. У той день родину прийшло привітати чимало родичів і друзів.

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Обличчя малюка батьки поки що не показують зблизька. Тим не менш, Вітвіцька поступово звикає до нового статусу та ділиться з підписниками особистими моментами. Вона зізналася, що перші сім днів із сином виявилися насиченими та зовсім не схожими на звичне життя.

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Соломія Вітвіцька з чоловіком і сином / © instagram.com/solomiyavitvitska

Соломія Вітвіцька з чоловіком і сином / © instagram.com/solomiyavitvitska

Соломія Вітвіцька з чоловіком і сином / © instagram.com/solomiyavitvitska

«Тиждень, як ми з Олексою стали батьками Устима. Здається, ще зовсім недавно ми їхали додому з маленькою людиною на руках і не до кінця усвідомлювали, що тепер нас троє. За цей тиждень було все: безсонні ночі, нові звуки, мільйон запитань і стільки любові, що її просто неможливо уявити та описати. Перший тиждень минув, а далі буде лише цікавіше», — написала ведуча.

Раніше Соломія Вітвіцька вже ділилася, що через декілька днів після пологів поїхала додому, й показала, як її зустріли сюрпризом.

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