Соломія Вітвіцька показалася з новонародженим сином удома і розчулила, як їх зустріли з сюрпризом

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

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Українська ведуча Соломія Вітвіцька показала, як її зустріли вдома після виписування з пологового будинку з новонародженим сином Устимом.

Так, кілька днів тому знаменитість уперше стала мамою. Тепер вона поступово знайомить підписників із новим етапом свого життя та ділиться першими сімейними кадрами. Раніше Соломія показала моменти виписування, а тепер розсекретила, як її з малюком зустріли вдома.

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Після повернення з пологового на новоспечену маму та її сина чекав сюрприз. Кімнату прикрасили повітряними кульками, а найближчі влаштували для Соломії невелике домашнє свято. Підтримати ведучу в цей особливий момент залишилися її друзі.

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Соломія Вітвіцька з сином / © instagram.com/solomiyavitvitska

Соломія Вітвіцька з сином і друзями / © instagram.com/solomiyavitvitska

Нагадаємо, первісток Соломії та її чоловіка Олексія Ситайла народився 26 вересня. Пара назвала хлопчика Устимом. За словами ведучої, саме Олексій запропонував це ім'я, а згодом вони дізналися, що воно походить від латинського слова justus — «справедливий». Для подружжя це стало символічним, адже Олексій пов'язав своє життя з юстицією, проте нині військовослужбовець.

Нагадаємо, співачка Ірина Федишин також очікує на маля. На останніх місяцях вагітності вона вже розсекретила стать третьої дитини під час яскравого гендер-паті.

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