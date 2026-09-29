Ірина Федишин розсекретила стать третьої дитини

Ірина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

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Українська співачка Ірина Федишин та її чоловік Віталій Човник стануть батьками доньки.

Радісною новиною артистка поділилася в Instagram, де показала особливий момент — подружжя влаштувало гендер-паті просто неба. Для оголошення статі дитини Ірина та Віталій використали вогнегасники з кольоровим димом.

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На опублікованих кадрах видно, як подружжя з синами одночасно відкриває вогнегасники з димом. Коли простір навколо них огортає рожевий дим, стає зрозуміло — Ірина та Віталій чекають на дівчинку. Емоції закоханих у цей момент зашкалювали. Подружжя стрибало від щастя.

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Ірина Федишин з родиною

Ірина Федишин з родиною

«Це Боже благословення. Щасливі безмежно і дякуємо Богові за цей подарунок», — написала Ірина Федишин.

Не обійшлося й без романтичного жесту від Віталія. Після того, як подружжя дізналося стать майбутньої дитини, чоловік підбіг до вагітної коханої та вручив їй великий букет білих троянд. Ірина Федишин не приховувала щасливих емоцій та ніжно обіймалася з чоловіком.

Для подружжя новина про доньку стала здійсненням заповітної мрії. Тепер у сім'ї Федишин з нетерпінням чекають на появу маленької донечки.

Для Ірини Федишин та Віталія Човника майбутня донечка стане третьою дитиною. Подружжя вже виховує двох синів — Юрія та Олега. Ірина та Віталій разом уже два десятиліття. Вони одружилися, коли співачці було лише 19 років. За роки шлюбу Віталій став для артистки не лише чоловіком, а й продюсером.

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