Ксенія Мішина поскаржилась на ціни в Україні та здивувала, наскільки за кордоном дешевше

Ксенія Мішина / © instagram.com/misha.k.ua

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Українська акторка Ксенія Мішина поскаржилась на ціни в Україні та порівняла їх із закордонними.

Знаменитість раніше дотримувалась єдиної думки. Акторка говорить, що за кордоном їй здавалось все дорожчим. Тим часом в Україні, на думку артистки, все було значно дешевшим. Однак зараз зірка вирішила порівняти.

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Так, Ксенія Мішина насолоджується відпочинком за кордоном. Знаменитість відпочиває біля басейну. Вона заплатила за вхід за день, а також за оренду лежака. Це все обійшлося артистці в п’ять євро, що близько 255 гривень. Тим часом в Україні, як говорить акторка, відпочинок біля такого басейну влітку коштував би їй мінімум дві тисячі гривень.

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«Колись нам здавалося, що за кордоном дорого. А тепер іноді дивишся на ціни у нас, і вже так не здається. До прикладу, влітку наші басейни коштували мінімум дві тисячі гривень за день. Те, що ви бачите тут — п’ять євро разом із лежаком», — поділилась знаменитість.

Ксенія Мішина за кордоном / © instagram.com/misha.k.ua

Нагадаємо, нещодавно Ксенія Мішина рознесла популярний препарат, який вживляли в сідниці низка зірок: від актора Тараса Цимбалюка до співачки Ірини Білик. Артистка пояснила, чому це небезпечно.

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