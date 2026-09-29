«Укрпошта» змінила правила: як тепер оплачувати посилки і що з переадресуванням

«Укрпошта» запустила онлайн-оплату посилок / © УНІАН

Реклама

«Укрпошта» запустила оновлення застосунку «Укрпошта 2.0», додавши функцію онлайн-оплати відправлень. Це дасть змогу клієнтам скоротити час перебування у відділеннях. Крім усього, у компанії зробили переадресування посилок безкоштовним на весь жовтень 2026 року.

Про це повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

Реклама

Посилки «Укрпошти» можна буде оплачувати онлайн у застосунку

Послугу безкоштовного переадресування посилок до кінця жовтня запровадили через складнощі з роботою філій під час повітряних тривог. Послуга діє як під час транспортування відправлення, так і після його прибуття до пункту призначення, якщо отримувачу незручно забрати замовлення.

Реклама

Оформити зміну маршруту можна через мобільний застосунок.

В оновленому застосунку «Укрпошти» працюють такі послуги:

оформлення посилок та листів;

переадресація та зміна даних отримувача;

передавання права на отримання відправлення іншій особі (за умови дозволу відправника);

розрахунок за посилки та післяплату;

сплачування митних зборів для міжнародних відправлень;

подовження терміну зберігання з можливістю оплати послуги (безкоштовний термін залишається незмінним: 7 днів у містах та 14 днів у сільській місцевості).

У компанії також окреслили подальші плани щодо розвитку сервісу. Найближчим часом розробники працюватимуть над впровадженням доставки до поштоматів із можливістю розрахунку на місці, а також над розширенням асортименту у відділеннях.

«Укрпошта» змінила роботу через атаки РФ: що варто знати

Нагадаємо, через постійні російські атаки та тривалі повітряні тривоги «Укрпошта» переглянула регламент обслуговування у відділеннях з кількома операторами, щоб пришвидшити логістику й мінімізувати затримки. За словами гендиректора компанії Ігоря Смілянського, пріоритетом відтепер є приймання посилок поза чергою, а наступним — їх видача.

Реклама

Зміна алгоритму пояснюється тим, що оформлені до початку тривоги посилки відправляються до місця призначення того ж дня. Швидка видача посилок також покликана мінімізувати ризики їхнього пошкодження та затримки у приміщеннях під час обстрілів.

Оновлені правила вже розіслали до більшості об’єктів мережі, тоді як правила роботи під час «жовтої» та «червоної» тривог наразі залишаються без змін. Крім того, «Укрпошта» планує запустити станції самообслуговування та збільшити кількість поштоматів.

Новини партнерів