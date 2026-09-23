«Укрпошта» працюватиме по-новому через атаки: що треба знати клієнтам

«Укрпошта» змінює правила через тривоги

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Національний поштовий оператор «Укрпошта» через постійні повітряні тривоги та російські атаки дронами змінює правила обслуговування у відділеннях. Це потрібно для того, аби пришвидшити логістику в умовах регулярних повітряних тривог. Відтепер пріоритет обслуговування матимуть ті, хто відправляє посилки, а не отримує.

Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

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«Укрпошта» змінює правила обслуговування: пріоритет матимуть ті, хто відправляє посилки

За новими правилами будуть впроваджені такі алгоритми роботи:

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Приймання посилок отримує пріоритет, тобто посилки прийматимуться поза чергою. Наступним пріоритетом є видача посилок.

Нововведення впроваджують через вимушені паузи в роботі під час російських атак. У компанії пояснюють: якщо відправлення оформлять до початку тривоги, воно має значно більше шансів вирушити до місця призначення того ж дня.

«Якщо ви стоїте в черзі о 15:55, а о 16:00 пролунає тривога, яка триватиме до 18:00 (а ми отримаємо повідомлення, що мусимо зачинити відділення), то це означає, що ви завітаєте з посилкою вже після 18:00 і вона поїде вже наступного дня. А якщо вона прийнята до оголошення тривоги, то, навіть якщо відділення зачинене, посилка поїде вже сьогодні й буде в моїй рідній Одесі наступного дня», — пояснює Смілянський.

Окрему увагу в компанії приділяють і питанню якнайшвидшого вручення відправлень клієнтам, аби мінімізувати ризики їхнього пошкодження чи затримки у приміщеннях.

«Щодо видачі посилок: попри те, що в разі втрати посилок під час обстрілів ми повністю відшкодовуємо їхню вартість клієнтам, кошти часто не можуть замінити радість від отримання посилки, тим більше, якщо всередині щось дуже особисте. Тому ми прагнемо робити все можливе, щоб швидко видавати посилки нашим клієнтам, аби вони не перебували довго у відділеннях, а тим більше не ночували там».

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Оновлений регламент вже розіслали до більшості об’єктів мережі. Зміни стосуються підрозділів, де облаштовано кілька робочих місць для операторів.

В «Укрпошті» повідомили, що планують запустити станції самообслуговування та збільшити кількість поштоматів. Правила роботи у «жовту» та «червону» тривоги наразі залишаються без змін.

Чи видає «Укрпошта» пенсії та посилки у тривогу

Нагадаємо, запровадження «жовтого» та «червоного» рівнів повітряної тривоги наразі не змінило графік роботи відділень «Укрпошти». У пресслужбі компанії повідомили, що поштові, фінансові та соціальні послуги, зокрема, видавання посилок і пенсій, продовжуються за чинними правилами безпеки в усіх громадах країни.

Водночас під час повітряної загрози працівників та відвідувачів закликають не ігнорувати небезпеку й прямувати до найближчих укриттів, адже їхня безпека залишається пріоритетом компанії.

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Наразі «Укрпошта» спільно з урядом опрацьовує практичне застосування нової системи сповіщення з урахуванням особливостей регіонів, зокрема прифронтових територій. У разі зміни правил роботи відділень про це обіцяють повідомити окремо.

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