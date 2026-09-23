Королева Максима у яскравому луку та квіткових сережках приїхала на ділову зустріч до Нью-Йорка

Королева Максима / © Getty Images

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Королева Максима була заскочена фотографами у штабквартирі ООН під час 81-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, яка зараз триває.

Її розклад був насичений консультаціями, обідами та зустрічами, присвяченими фінансовому стану Нідерландів. Також королева представила свою щорічну доповідь Генеральному секретарю ООН Антоніо Гутеррешу та поспілкувалася з різними лідерами урядів та організаціями.

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Королева Максима / © Getty Images

У своєму образі цього разу Максима представила нову спідницю від Tory Burch. Завдяки багатошаровості, дизайн дуже елегантний та жіночний. А до неї підібрала топ від улюбленого бренду Natan та туфлі-човники з прозорими вставками. Також Максима розпустила волосся, зробила легкий макіяж та одягла великі квіткові сережки, а в руках тримала плетений червоний клатч.

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На цій же сесії також з'явилася королева Бельгії Матильда.

Королева Максима / © Getty Images

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