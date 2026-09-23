ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
67
Час на прочитання
1 хв

Королева Максима у яскравому луку та квіткових сережках приїхала на ділову зустріч до Нью-Йорка

Королева Нідерландів також цими днями приїхала до Нью-Йорка.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Королева Максима

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима була заскочена фотографами у штабквартирі ООН під час 81-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, яка зараз триває.

Її розклад був насичений консультаціями, обідами та зустрічами, присвяченими фінансовому стану Нідерландів. Також королева представила свою щорічну доповідь Генеральному секретарю ООН Антоніо Гутеррешу та поспілкувалася з різними лідерами урядів та організаціями.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

У своєму образі цього разу Максима представила нову спідницю від Tory Burch. Завдяки багатошаровості, дизайн дуже елегантний та жіночний. А до неї підібрала топ від улюбленого бренду Natan та туфлі-човники з прозорими вставками. Також Максима розпустила волосся, зробила легкий макіяж та одягла великі квіткові сережки, а в руках тримала плетений червоний клатч.

На цій же сесії також з'явилася королева Бельгії Матильда.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie