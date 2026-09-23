ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
304
Час на прочитання
1 хв

Кім Кардашян позувала топлес серед квітів і рожевих папуг

Зірка поділилася серією архівних фото.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

45-річна учасниця реалітішоу, бізнесвумен, інфлюенсерка та акторка — Кім Кардашян — знову здивувала шанувальників відвертою фотосесією. Зірка показала раніше не опубліковані кадри зі знімань фотографа Донни Троп.

На знімках Кім позує топлес, прикриваючи тіло великою композицією з рожевих і пильно-рожевих квітів. У фотосесії також взяли участь два яскраво-рожеві папуги, які сиділи на плечах зірки.

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Зірку сфотографували з її улюбленим раніше макіяжем, у якому акцент зроблено на пишних віях із кількома шарами туші та блискучим нюдовим блиском на губах.

«Загублені архіви Донни Троп», — лаконічно підписала публікацію Кардашян. Фотографка відома своїми провокаційними модними зніманнями, у яких тіло стає частиною художньої композиції.

Нагадаємо, раніше Кім Кардашян показала, який вигляд мала в юності, і згадала моду 2000-х.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie