Кім Кардашян позувала топлес серед квітів і рожевих папуг

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

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45-річна учасниця реалітішоу, бізнесвумен, інфлюенсерка та акторка — Кім Кардашян — знову здивувала шанувальників відвертою фотосесією. Зірка показала раніше не опубліковані кадри зі знімань фотографа Донни Троп.

На знімках Кім позує топлес, прикриваючи тіло великою композицією з рожевих і пильно-рожевих квітів. У фотосесії також взяли участь два яскраво-рожеві папуги, які сиділи на плечах зірки.

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Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Зірку сфотографували з її улюбленим раніше макіяжем, у якому акцент зроблено на пишних віях із кількома шарами туші та блискучим нюдовим блиском на губах.

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«Загублені архіви Донни Троп», — лаконічно підписала публікацію Кардашян. Фотографка відома своїми провокаційними модними зніманнями, у яких тіло стає частиною художньої композиції.

Нагадаємо, раніше Кім Кардашян показала, який вигляд мала в юності, і згадала моду 2000-х.

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