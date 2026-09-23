Лакований блиск повертається у топові інтер’єри / © Credits

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Лаковані поверхні мають довгу історію. Матеріал, який спочатку виготовляли з деревної смоли у Стародавньому Китаї, століттями використовували для оздоблення меблів і стін. Сьогодні дизайнери знову звернули на нього увагу та цього разу завдяки здатності лаку відбивати світло, робити кольори глибшими та додавати інтер’єру виразності, про це розповіло видання Real Simple.

Після кількох років популярності нейтрального бежевого простору у дизайні з’являється більше сміливості. Люди хочуть, щоб їхні домівки мали характер, а не вигляд сторінки з каталогу. Саме тому повертаються насичені кольори, незвичні фактури та блискучі поверхні.

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Чому лак знову у тренді

Дизайнери помічають, що інтер’єри стають індивідуальнішими та грайливішими. Глянцеве покриття добре вписується у цю тенденцію, бо воно додає приміщенню динаміки та красиво працює зі світлом.

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Проте лак не обов’язково має мати надто урочистий вигляд, усе залежить від кольору, освітлення та матеріалів, які його оточують.

Блискучі стіни та стеля

Дизайнерка Дженніфер Грір, наприклад, використовувала глянцевий ніжно-бузковий лак для стін і стелі у вітальні. Так поверхні відбивають світло та роблять простір світлішим, а щоб додати сучасного акценту, дизайнерка використовувала насичений сливовий відтінок на шафі для посуду.

Інша дизайнерка, Ейвері Кокс, радить залишати глянцеві покриття для приміщень, яким бракує контрасту чи виразного акценту. Особливо ефектний вигляд вони мають у їдальнях і вітальнях.

В одному зі своїх проєктів вона перетворила стелю старовинного будинку на справжню «скриньку з коштовностями», бо використала насичений смарагдовий лак, а стіни доповнила шпалерами у схожій зеленій гамі. Глибокий колір і відблиски створили камерну, затишну атмосферу.

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Не обов’язково обирати темні відтінки. В іншому інтер’єрі Кокс використала ніжний персиковий колір для стін і стелі. Глянцева стеля відбивала природне світло з вікон, а матові та фактурні деталі врівноважували блиск.

Як зробити лак затишним

Одна з головних помилок — думати, що лак автоматично зробить будинок холодним або схожим на музей. Дизайнери радять дивитися на інтер’єр комплексно. Глянцеві поверхні добре поєднуються з натуральним каменем, матовою плиткою, деревом і спокійними відтінками.

Наприклад, у кухні глянцеві шафи можна поєднати з натуральним каменем із матовою поверхнею та мозаїчною плиткою. Завдяки цьому інтер’єр залишиться практичним і водночас стильним.

Головне правило — не робити блискучим усе одразу. Якщо кожна поверхня відбиває світло, ефект може втратити свою особливість. Контраст із матовими та природними матеріалами, навпаки, робить глянець виразнішим.

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Як додати блиск, але не робити великий ремонт

Якщо повністю лакувати стіни чи стелю страшно, почніть із одного елемента, це може бути шафа, комод, журнальний столик, дверцята кухонних меблів або інший акцентний предмет.

Перед вибором варто врахувати освітлення кімнати, сусідні матеріали та те, чи подобатиметься вам цей ефект через кілька років. Трендовий інтер’єр не обов’язково має бути повністю трендовим, набагато важливіше, щоб він відповідав вашому стилю.

Є й практичний нюанс, адже глянцева поверхня підкреслює недоліки. Нерівності стін, неякісні матеріали чи неакуратне нанесення лаку будуть помітнішими. Тому для масштабних робіт дизайнери радять не економити на підготовці та звертатися до професіоналів.

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