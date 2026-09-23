Українців попередили про новий масований удар: Ігнат назвав головну небезпеку

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат / © ТСН

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Росія готується завдати нового масованого удару по Україні, де ключовим викликом для ППО стануть балістичні ракети. Для протидії таким ракетам критично необхідні системи Patriot та постійне поповнення запасів боєприпасів.

Про це начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив у ефірі телемарафону.

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За словами Ігната, балістичні ракети наразі залишаються одним із найнебезпечніших напрямків для України. Вони здатні долати відстань до цілі за кілька хвилин, у тому числі під час нічних атак.

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«Зазвичай слабке місце для нас сьогодні — це, звичайно, удари балістики. Зрозуміло, що Київ багато страждає, саме столиця. Ну, інші регіони — теж. Подивіться: Одесу, Дніпро, Харків атакують теж постійно, прифронтові регіони», ­– сказав представник Повітряних сил.

Він розповів, що російські війська можуть застосовувати балістичні ракети «Циркон», С-400, KN-23 та «Іскандер-М». Для їхнього перехоплення Україна використовує системи Patriot, оскільки зазначені засоби ураження рухаються за балістичною траєкторією.

Ігнат підкреслив необхідність для України не лише отримувати ракети для американських комплексів ППО, а й поступово налагоджувати їхнє виробництво на власній території. Водночас речник ПС зазначив, що створення такого виробництва потребуватиме часу.

Наразі комплекси Patriot перебувають на озброєнні українських підрозділів і, за словами Ігната, мають надалі залишатися серед ключових систем протиповітряної оборони великої дальності.

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Представник Повітряних сил пояснив, що для ефективної експлуатації Patriot необхідно мати достатній запас ракет. Боєприпаси потрібні не тільки в умовах війни, а й у мирний час — для завантаження на пускові установки, проведення випробувань та навчань.

Нагадаємо, після переговорів із прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія готує нову масовану атаку. Глава держави також розповів, що обговорив з британським прем’єром підготовку до зими, санкції проти Росії та посилення української ППО.

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