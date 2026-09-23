"Мав проблеми" і сильно змінився: яким був 27-річний син Сінді Кроуфорд за тиждень до смерті

Преслі Гербер / © Associated Press

Реклама

Син американської супермоделі Сінді Кроуфорд та бізнесмена Ренді Гербера помер 20 вересня у Каліфорнії — стали відомі нові деталі про його останні години та дні життя.

За інформацією Page Six, люди, які спілкувалися з Преслі Гербером незадовго до трагедії, помітили, що він поводився доволі дивно. Близьке оточення ще тоді запідозрило щось лихе і припустило, що він міг перебувати у стані наркотичного сп’яніння. До того ж перед смертю молодик добровільно перебував у реабілітаційному закладі.

Реклама

Вранці 20 вересня Преслі знайшли без ознак життя у його помешканні на території центру. Парамедики прибули після повідомлення про можливе передозування та намагалися його реанімувати. Однак врятувати чоловіка не вдалося — приблизно через десять хвилин медики констатували смерть.

Реклама

Водночас інше джерело розповіло, що 27-річний хлопець за декілька тижнів до смерті «не був схожий на себе» і дивував оточення своїм станом.

Преслі Гербер / © Associated Press

«Останніми тижнями він здавався якимось не таким. Було відчуття, що чогось йому бракує. Здавалося, він утратив свою звичну енергію і вже не був схожий сам на себе», — розповів співрозмовник видання.

Інсайдер також стверджує, що Преслі переживав складний період. Зокрема, «відчував брак сенсу в житті», «не знав, куди хоче рухатися далі й чим займатися». За словами близького оточення, чоловік насправді «дуже сильно хотів позбутися своїх залежностей», саме тому звернувся по допомогу до фахівців.

«Він звернувся по допомогу, бо розумів, що вона йому необхідна. Останнім часом він почувався не найкраще. Він завжди мав серйозні проблеми із самооцінкою, йому було важко приймати себе таким, яким він є, і по-справжньому відчувати впевненість у собі», — додав інформатор.

Реклама

Преслі Гербер з батьками / © Chris Orwig

Раніше Преслі Гербер також публічно говорив про проблеми з панічними атаками. Торік він розповідав, що приймав сильнодійні препарати та був стурбований тим, що лікарі не давали йому достатньо чітких рекомендацій щодо їхнього дозування.

Водночас ці свідчення не встановлюють причину смерті Преслі. Наразі обставини трагедії розслідуються, а остаточні висновки мають зробити відповідні експерти. Проте слідство вже назвало ймовірну причину трагедії.

Новини партнерів