Актор Олексій Горбунов несподівано зустрівся з Жан-Клодом Ван Даммом, який слав "поцілунок" Путіну

Олексій Горбунов, Жан-Клод Ван Дамм

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Український актор Олексій Горбунов несподівано перетнувся на знімальному майданчику з Жан-Клодом Ван Даммом, який раніше під час війни публічно підтримував російського президента Володимира Путіна.

Народний артист України показав короткий фрагмент зустрічі з бельгійською кінозіркою в Instagram. Актори опинилися разом у гримерці під час роботи над спільним проєктом. Подробиць майбутньої стрічки Горбунов поки не розкрив, однак вирішив записати для своїх доньок відеопривітання від Ван Дамма.

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Під час звернення одіозний актор позитивно відгукнувся про українського колегу та його творчість: «Ваш тато чудовий чоловік і великий актор».

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Горбунов подякував йому англійською, а бельгієць у відповідь використав російське «спасібо», а за ним вдячність російською послідувало і від українця. Водночас актори назвали один одного «братом» та продемонстрували, що зустріч їх неабияк потішила.

Дата публікації 11:34, 23.09.26 Кількість переглядів 3 Олексій Горбунов зустрівся з путіністом Жан-Клодом Ван Даммом і попросив передати привітання

Втім, поява Горбунова поруч із Ван Даммом привертає увагу і з огляду на неоднозначні публічні історії обох акторів. Сам український артист нещодавно опинився у центрі скандалу через нецензурні висловлювання щодо зовнішності Ольги Сумської. Акторка відповіла йому публічно та закликала колегу «фільтрувати базар», окремо звернувши увагу на його поведінку.

Ван Дамм же останніми роками неодноразово робив заяви, які викликали обурення в українців. На початку повномасштабного вторгнення актор демонстрував підтримку Україні та навіть приїздив до країни. Однак згодом його публічна риторика змінилася.

Зокрема, минулого року Ван Дамм з’явився у відео разом із колишнім українським нардепом-втікачем Олександром Онищенком. У ролику актор говорив про плани відвідати Росію та цинічно називав себе «послом миру». Окремо він передавав «великий поцілунок Росії й великий поцілунок Путіну та його родині». З кривавим диктатором він хотів говорити «не про політику, а тільки про мир, спорт та щастя».

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