13 стильних стрижок боб для жінок після 50, які освіжають образ

Стрижка боб для жінок після 50 / © pexels.com

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Правильно підібрана форма може додати волоссю об’єму, освіжити образ і красиво підкреслити риси обличчя. Від класичного та подовженого боба до французького, італійського й сучасного мікробоба — стилісти пропонують чимало варіантів для різної довжини та текстури волосся. Ми в ТСН.ua зібрали 13 стильних стрижок боб, на які варто звернути увагу, якщо ви плануєте змінити зачіску.

Кутовий боб

Кутовий боб — ефектний варіант для тих, кому класична форма здається занадто простою. Волосся ззаду стрижуть коротше, а передні пасма залишають довшими, завдяки чому утворюється характерна діагональна лінія.

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Така форма привертає увагу до обличчя, зокрема до очей та вилиць. Ступінь подовження можна змінювати, тому стрижку легко зробити як досить стриманою, так і виразною.

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Боб із рівним зрізом

Для тонкого волосся після 50 років варто розглянути боб із рівним, або тупим, зрізом. Його головна особливість — практично однакова довжина волосся без великої кількості шарів.

Чітка нижня лінія створює враження щільнішого та густішого волосся. Особливо ефектний вигляд така стрижка має на прямому волоссі, коли хочеться отримати лаконічну й акуратну зачіску.

Подовжений боб — лоб

Якщо коротко стригтися не хочеться, альтернативою стане подовжений боб, або лоб. Зазвичай його довжина доходить приблизно до ключиць.

Він зберігає характерну геометрію класичного боба, але залишає більше можливостей для укладання. Волосся можна випрямляти, створювати м’які хвилі або збирати.

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Такий варіант особливо підійде жінкам, які хочуть змінити зачіску, але поки не готові перейти до короткої стрижки.

Боб із балаяжем

Іноді для помітної зміни образу зовсім не обов’язково кардинально змінювати довжину. Додаткової глибини стрижці може надати фарбування.

Балаяж передбачає нанесення кольору окремими пасмами таким чином, щоб переходи мали більш м’який вигляд. Світліші акценти здатні візуально підкреслити текстуру боба та зробити зачіску більш об’ємною.

Боб із чубчиком

Боб із чубчиком — ще один спосіб змінити звичну форму стрижки. Чубчик обрамляє обличчя та переводить акцент на очі й вилиці.

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Водночас немає одного універсального варіанта. Комусь пасуватиме густий прямий чубчик, а комусь — легкий, подовжений або текстурований. Тому його форму краще підбирати разом із перукарем з урахуванням рис обличчя та структури волосся.

Бокс-боб

Бокс-боб можна впізнати за чіткою геометричною формою. Для нього характерні рівні кінчики та мінімальна кількість шарів, завдяки чому зачіска має виразний силует.

Ще одна перевага такої стрижки — відносно просте щоденне укладання. Це цікавий варіант для тих, хто любить лаконічні зачіски та не хоче витрачати багато часу на волосся вранці.

Пір’яний боб

Мода 1970-х періодично повертається, і пір’яний боб — один із прикладів такого повернення. На відміну від рівного класичного боба, тут використовують легкі шари, які створюють рух.

Завдяки цьому стрижка має більш повітряний вигляд. Вона може бути цікавою для жінок, яким хочеться додати зачісці текстури та уникнути надто суворої геометрії.

Французький боб

Французький боб — коротший і дещо недбалий варіант класичної стрижки. Часто його доповнюють чубчиком, а волосся укладають так, щоб воно не виглядало надто ідеально пригладженим.

Саме легка текстура надає цій зачісці характерного вигляду. Французький боб підійде тим, хто любить короткі стрижки, але прагне зберегти м’якість образу.

Перевернутий боб

Перевернутий боб має коротшу потиличну частину та довші пасма біля обличчя. Передні пасма можуть бути зрізані під кутом, що робить силует зачіски більш виразним.

Це хороший спосіб додати класичному бобу сучаснішого характеру, не переходячи до дуже короткої довжини.

Італійський боб

Італійський боб зазвичай довший та об’ємніший за французький. Його характерна риса — м’яка округла форма, яку можуть доповнювати великі хвилі.

Така стрижка особливо цікава, якщо хочеться зберегти відчутну довжину та водночас отримати об’ємну зачіску. М’які шари допомагають створити рух і не дають волоссю мати важкий вигляд.

Мікробоб

Не можете вибрати між бобом і піксі? Мікробоб займає проміжне місце між цими двома стрижками.

Волосся зазвичай закінчується приблизно біля лінії щелепи або трохи вище. Шарів небагато, тому форма залишається досить мінімалістичною.

Це один із варіантів короткої стрижки для жінок після 50, який варто розглянути прихильницям лаконічних зачісок.

Боб із підкрученими всередину кінчиками

Знайомий багатьом класичний прийом знову може виглядати актуально — достатньо підкрутити кінчики боба всередину.

Таке укладання створює плавну округлу форму та робить зачіску більш завершеною. Для отримання потрібного ефекту під час сушіння можна використовувати круглу щітку.

Якщо ви хочете регулярно носити саме таку зачіску, про це варто сказати перукарю ще перед стрижкою: майстер зможе підібрати довжину та шари з урахуванням майбутнього укладання.

Хвилястий боб

Хвилі можуть повністю змінити вигляд звичайного боба. Вони додають волоссю текстури та візуального об’єму, що особливо актуально для тонкого волосся.

Власницям природно хвилястого волосся достатньо підкреслити його текстуру. На прямому волоссі м’які хвилі можна створити під час укладання.

Саме тому хвилястий боб залишається одним із універсальних варіантів: одна й та сама стрижка може мати зовсім різний вигляд залежно від способу укладання.

Який боб вибрати після 50 років

Не варто орієнтуватися лише на вік. Значно важливіше враховувати густоту та природну текстуру волосся, форму обличчя і те, скільки часу ви готові витрачати на щоденне укладання.

Для тонкого волосся цікавим рішенням може стати боб із рівним зрізом, який візуально робить кінчики щільнішими. Якщо хочеться більше руху та об’єму, варто придивитися до хвилястого, пір’яного або італійського боба. А тим, хто шукає коротку й лаконічну зачіску, може сподобатися мікробоб.

Перед стрижкою збережіть кілька фотографій варіантів, які вам подобаються, та покажіть їх перукарю. Майстер зможе адаптувати довжину, чубчик і кількість шарів саме до вашого волосся та рис обличчя.

FAQ

Які стрижки омолоджують жінок після 50 років?

Візуально освіжити образ можуть стрижки, які додають волоссю об’єму та руху й гармонійно обрамляють обличчя. Серед варіантів боба це, зокрема, хвилястий, пір’яний, французький, італійський та боб із чубчиком. Однак ефект залежить не стільки від назви стрижки, скільки від правильно підібраної довжини, форми та укладання.

Яка стрижка підійде для тонкого волосся після 50 років?

Для тонкого волосся можна розглянути боб із рівним зрізом: чітка нижня лінія візуально створює відчуття більшої густоти. Додати об’єму також допомагають м’які хвилі та грамотно підібрані шари. Водночас із дуже інтенсивним філіруванням тонкого волосся варто бути обережними, оскільки воно може зробити кінчики візуально ще рідшими.

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