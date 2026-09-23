13 стильных стрижек боб для женщин после 50, освежающих образ

Стрижка боб для женщин после 50 / © pexels.com

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Правильно подобранная форма может придать волосам объем, освежить образ и красиво подчеркнуть черты лица. От классического и удлиненного боба до французского, итальянского и современного микробоба — стилисты предлагают немало вариантов для разной длины и текстуры волос. Мы в ТСН.ua собрали 13 стильных стрижек боб, на которые следует обратить внимание, если вы планируете сменить прическу.

Угловой боб

Угловой боб — эффектный вариант для тех, кому классическая форма кажется слишком простой. Волосы сзади стригут короче, а передние пряди оставляют длиннее, благодаря чему образуется характерная диагональная линия.

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Такая форма привлекает внимание к лицу, в частности к глазам и скулам. Степень удлинения можно изменять, поэтому стрижку легко сделать как достаточно сдержанной, так и внятной.

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Боб с ровным срезом

Для тонких волос после 50 лет следует рассмотреть боб с ровным или тупым срезом. Его главная особенность — практически одинаковая длина волос без большого количества слоев.

Четкая нижняя линия создает впечатление более плотных и густых волос. Особенно эффектен вид такая стрижка на прямых волосах, когда хочется получить лаконичную и аккуратную прическу.

Удлиненный боб — лоб

Если коротко стричься не хочется, альтернативой станет удлиненный боб или лоб. Обычно его длина доходит примерно до ключиц.

Он сохраняет характерную геометрию классического боба, но оставляет больше возможностей для укладки. Волосы можно выпрямлять, создавать мягкие волны или собирать.

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Такой вариант особенно подойдет женщинам, желающим изменить прическу, но пока не готовы перейти к короткой стрижке.

Боб с балаяжем

Иногда для заметного изменения образа совсем не обязательно кардинально изменять длину. Дополнительной глубины стрижке может придать покраску.

Балаяж предполагает нанесение цвета отдельными прядями таким образом, чтобы переходы выглядели более мягкими. Более светлые акценты способны визуально подчеркнуть текстуру боба и сделать прическу более объемной.

Боб с челкой

Боб с челкой — еще один способ изменить привычную форму стрижки. Челка обрамляет лицо и переводит акцент на глаза и скулы.

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Одновременно нет одного универсального варианта. Кому-то будет подходить густая прямая челка, а кому-то — легкая, удлиненная или текстурированная. Поэтому его форму лучше подбирать вместе с парикмахером с учетом черт лица и структуры волос.

Бокс-боб

Бокс-боб можно узнать по четкой геометрической форме. Для него характерны ровные кончики и минимальное количество слоев, благодаря чему прическа имеет выразительный силуэт.

Еще одно преимущество такой стрижки — относительно простая ежедневная укладка. Это интересный вариант для тех, кто любит лаконичную прическу и не хочет тратить много времени на волосы утром.

Перьевой боб

Мода 1970-х периодически возвращается, и перьевые бобы — один из примеров такого возвращения. В отличие от ровного классического боба, здесь используют легкие слои, создающие движение.

Благодаря этому стрижка выглядит более воздушно. Она может быть интересна женщинам, которым хочется добавить прическе текстуры и избежать слишком суровой геометрии.

Французский боб

Французский боб — более короткий и несколько небрежный вариант классической стрижки. Часто его дополняют челкой, а волосы укладывают так, чтобы они не выглядели слишком идеально приглаженными.

Именно легкая текстура придает этой прическе характерный вид. Французский боб подойдет любящим короткие стрижки, но стремится сохранить мягкость образа.

Перевернутый боб

Перевернутый боб имеет более короткую затылочную часть и более длинные пряди у лица. Передние пряди могут быть срезаны под углом, что делает силуэт прически более выразительным.

Это хороший способ придать классическому бобу более современный характер, не переходя к очень короткой длине.

Итальянский боб

Итальянский боб обычно длиннее и объемнее французского. Его характерная черта — мягкая округлая форма, которую могут дополнять большие волны.

Такая стрижка особенно интересна, если хочется сохранить ощутимую длину и одновременно получить объемную прическу. Мягкие слои помогают создать движение и не дают волосам выглядеть тяжело.

Микробоб

Не можете выбрать между бобом и пикси? Микробоб занимает промежуточное место между этими двумя стрижками.

Волосы обычно заканчиваются примерно у линии челюсти или чуть выше. Слоев немного, поэтому форма остается достаточно минималистической.

Это один из вариантов короткой стрижки для женщин после 50, который следует рассмотреть поклонницам лаконичных причесок.

Боб с подкрученными внутрь кончиками

Знакомый многим классический прием снова может выглядеть актуально — достаточно подкрутить кончики боба внутрь.

Такая укладка создает плавную округлую форму и делает прическу более завершенной. Для получения нужного эффекта при сушке можно использовать круглую щетку.

Если вы хотите регулярно носить именно такую прическу, об этом следует сказать парикмахеру еще перед стрижкой: мастер сможет подобрать длину и слои с учетом будущей укладки.

Волнистый боб

Волны могут полностью изменить облик обычного боба. Они придают волосам текстуры и визуальный объем, что особенно актуально для тонких волос.

Обладательницам естественно волнистых волос достаточно подчеркнуть его текстуру. На прямых волосах мягкие волны можно создать во время укладки.

Именно поэтому волнистый боб остается одним из универсальных вариантов: одна и та же стрижка может иметь совершенно разный вид в зависимости от способа укладки.

Какой боб выбрать после 50 лет

Не стоит ориентироваться только на возраст. Значительно важнее учитывать густоту и естественную текстуру волос, форму лица и то, сколько времени вы готовы тратить на ежедневную укладку.

Для тонких волос интересным решением может стать боб с ровным срезом, который зрительно делает кончики более плотными. Если хочется больше движения и объема, стоит присмотреться к волнистому, перьевому или итальянскому бобу. А ищущим короткую и лаконичную прическу может понравиться микробоб.

Перед стрижкой сохраните несколько фотографий понравившихся вам вариантов и покажите их парикмахеру. Мастер сможет адаптировать длину, челку и количество слоев именно к вашим волосам и чертам лица.

FAQ

Какие стрижки омолаживают женщин после 50 лет?

Зрительно освежить образ могут стрижки, которые придают волосам объема и движения и гармонично обрамляют лицо. Среди вариантов боба это, в частности, волнистый, перьевой, французский, итальянский и боб с челкой. Однако эффект зависит не столько от названия стрижки, сколько от правильно подобранной длины, формы и укладки.

Какая стрижка подойдет для тонких волос после 50 лет?

Для тонких волос можно рассмотреть боб с ровным срезом: четкая нижняя линия зрительно создает ощущение большей густоты. Добавить объему также помогают мягкие волны и грамотно подобранные слои. В то же время с очень интенсивным филированием тонких волос следует быть осторожными, поскольку они могут сделать кончики визуально еще реже.

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