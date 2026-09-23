Известные украинские актёры два года скрывали роман и наконец раскрыли секрет

Анастасия Иванюк и Дмитрий Соловьев / © Инстаграм

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Украинские актёры Анастасия Иванюк и Дмитрий Соловьёв рассказали о романе, который более двух лет скрывали от публики.

Звезды сериалов долгое время не спешили выносить свою личную жизнь на всеобщее обозрение. Теперь они не только подтвердили свои отношения, но и рассказали, как строят совместную жизнь. Пара много работает в театре и кино. Дмитрий также преподаёт в университете. Из-за плотного графика совместный отдых для них превращается в настоящее событие. Актёр признаётся, что особенно любит радовать любимую подарками.

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«Наши любимые праздники — это День Независимости, Рождество и день рождения Насти. В её день я хочу сделать Настю самой счастливой женщиной во всей вселенной. Я знаю, что язык любви Насти — это именно подарки. Кто-то говорит, что материальное — не главное. Да, не главное, но очень приятное!» — делится Дмитрий Соловьев с«Новым каналом».

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Анастасия Иванюк и Дмитрий Соловьев / © Инстаграм

Несмотря на напряженный рабочий график, Иванюк и Соловьев находят время друг для друга. Для совместных поездок они чаще всего выбирают Карпаты или море, тратя время и средства на новые впечатления.

Но особенно интересно, как пара относится к профессиональным моментам, которые могут стать испытанием для отношений. Речь идет о романтических и интимных сценах, ведь обоим актёрам приходится играть влюблённых с другими партнёрами.

«Однажды мы решили и договорились специально не показывать их друг другу. Зачем нам это нужно? Конечно, мы обсуждаем концепцию, но не ревнуем. Когда работаем в кадре, мы не испытываем тех чувств, что наши герои. Для этого мы и являемся актёрами — чтобы талантливо играть только в данный момент, а не переносить это в реальную жизнь», — рассказывает актёр.

Анастасия Иванюк и Дмитрий Соловьев / © Инстаграм

Напомним, недавно Ахтем Сеитаблаев впервые показал свою новую избранницу-красавицу после разрыва с невестой.

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